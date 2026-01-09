  • Спортс
  • «Собослаи был лучшим на поле в матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Он сделал грязную работу, но и был одним из лучших атакующих игроков мерсисайдцев». Дини о Доминике
8

«Собослаи был лучшим на поле в матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Он сделал грязную работу, но и был одним из лучших атакующих игроков мерсисайдцев». Дини о Доминике

Трой Дини: Собослаи – лучший игрок матча между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини оценил игру полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи в матче АПЛ против «Арсенала» (0:0).

«Он был лучшим футболистом на поле. Люди спросят: «Ох, а как тот игрок или другой?». Но мне все равно.

Если вы играете и смотрите футбол, то понимаете, что Собослаи был повсюду. Он сделал достаточно грязной, неприятной работы, но при этом был одним из лучших атакующих футболистов «Ливерпуля», помимо Джереми Фримпонга. Он диктовал ход игры.

Очень хорошая игра в исполнении Доминика», – считает Трой Дини.

«Арсенал» – «Ливерпуль»: ну почему так блекло? Лукомский и Палагин в поисках зрелища

