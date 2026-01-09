«Собослаи был лучшим на поле в матче «Арсенала» и «Ливерпуля». Он сделал грязную работу, но и был одним из лучших атакующих игроков мерсисайдцев». Дини о Доминике

Трой Дини: Собослаи – лучший игрок матча между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини оценил игру полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи в матче АПЛ против «Арсенала » (0:0).

«Он был лучшим футболистом на поле. Люди спросят: «Ох, а как тот игрок или другой?». Но мне все равно.

Если вы играете и смотрите футбол, то понимаете, что Собослаи был повсюду. Он сделал достаточно грязной, неприятной работы, но при этом был одним из лучших атакующих футболистов «Ливерпуля» , помимо Джереми Фримпонга . Он диктовал ход игры.

Очень хорошая игра в исполнении Доминика», – считает Трой Дини.

