  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Франк о словах Ромеро про «Тоттенхэм»: «Он наш капитан – его не оштрафовали. Молодые лидеры иногда совершают ошибки. Мы провели с ним конструктивный разговор»
Франк о словах Ромеро про «Тоттенхэм»: «Он наш капитан – его не оштрафовали. Молодые лидеры иногда совершают ошибки. Мы провели с ним конструктивный разговор»

Кристиан Ромеро не оштрафован после критики в адрес «Тоттенхэма».

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил высказывание капитана команды Кристиана Ромеро после поражения от «Брентфорда» (2:3).

Футболист опубликовал пост в социальных сетях: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо».

«Думаю, что Ромеро сделал много хорошего с тех пор, как стал капитаном команде. Он по-прежнему молодой лидер, хотя уже является опытным футболистом.

Я очень доволен его игрой против «Брентфорда». Думаю, что он был настоящим капитаном во многих отношениях на протяжении всего матча.

В перерыве при счете 1:2 он сказал о необходимости продолжать верить и делать правильные вещи. При этом молодые лидеры иногда совершают ошибки, и, конечно, лучше держать их при себе», – сказал Томас Франк.

«Он наш капитан, его не оштрафовали. Есть много способов справиться с разными ситуациями. Мы решили провести с ним конструктивный разговор, поняли его позицию, уладили все внутри команды, и это все, что я хотел сказать», – добавил главный тренер «Тоттенхэма».

«Они говорят, только когда дела идут хорошо». Ромеро наехал на «Тоттенхэм»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
