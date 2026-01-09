Франк о словах Ромеро про «Тоттенхэм»: «Он наш капитан – его не оштрафовали. Молодые лидеры иногда совершают ошибки. Мы провели с ним конструктивный разговор»
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил высказывание капитана команды Кристиана Ромеро после поражения от «Брентфорда» (2:3).
Футболист опубликовал пост в социальных сетях: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо».
«Думаю, что Ромеро сделал много хорошего с тех пор, как стал капитаном команде. Он по-прежнему молодой лидер, хотя уже является опытным футболистом.
Я очень доволен его игрой против «Брентфорда». Думаю, что он был настоящим капитаном во многих отношениях на протяжении всего матча.
В перерыве при счете 1:2 он сказал о необходимости продолжать верить и делать правильные вещи. При этом молодые лидеры иногда совершают ошибки, и, конечно, лучше держать их при себе», – сказал Томас Франк.
«Он наш капитан, его не оштрафовали. Есть много способов справиться с разными ситуациями. Мы решили провести с ним конструктивный разговор, поняли его позицию, уладили все внутри команды, и это все, что я хотел сказать», – добавил главный тренер «Тоттенхэма».
