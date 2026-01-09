Рой Кин: «Ливерпуль» – плохой чемпион. Потому что в большом клубе все зависит от следующего сезона. Они отстают на 14 очков – это серьезный спад»

Рой Кин: «Ливерпуль» – плохой чемпион.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил выступление «Ливерпуля » в этом сезоне АПЛ .

Команда тренера Арне Слота идет четвертой в таблице, имея в активе 35 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Арсенала» – 14 баллов.

«Они плохие чемпионы. Когда играешь за большие клубы и выигрываешь титул, всегда все зависит от того, что ты сделаешь в следующем сезоне.

Когда мерсисайдцы выиграли титул четыре или пять лет назад, то на следующий сезон тоже сильно отстали. На это есть причины: травмы и перестановки в составе.

Отставание слишком велико. Они отстают на 14 очков от того места, где были в прошлом сезоне, – это серьезный спад. Как чемпион ты сталкиваешься с разными проблемами – такими, как травмы, рецидивы травм и прочее. Думаю, что они не приложили достаточных усилий», – сказал Рой Кин.

