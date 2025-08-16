🎥 «Севилья» вербует фанатов АПЛ! Объяснили, почему поклонники каждого клуба Англии должны болеть за них 😁

Перед первым матчем в новом сезоне Ла Лиги «Севилья» захотела расширить фан-базу, набирать новых поклонников было решено из стана болельщиков Английской Премьер-лиги.

Официальный аккаунт «Севильи» обратился к англичанам:

«Привет, фанаты АПЛ! Мы возвращаемся в Ла Лигу на этой неделе, так что вот причина, почему фанаты каждого клуба Премьер-лиги должны сделать нас своей любимой испанской командой в сезоне-2025/26!»

«Нервионцы» объяснили связь каждой команды английского первенства с «Севильей», пройдемся по клубам «большой шестерки».

«Арсенал»

«Это очень просто! На протяжении этих лет нас объединяли столько замечательных игроков: Хосе Антонио Рейес, Лаурен, Жулио Баптиста, Давор Шукер».

«Челси»

«Энцо Мареска побеждает в финалах? Вернемся к истории – за время работы с нами он выиграл пять главных трофеев, в том числе Кубок УЕФА (2), Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании».

«Ливерпуль»

«В прошлом сезоне мы имели честь играть на «Энфилде» во время предсезонки. Было настоящей привилегией встретиться с Жотой. Покойся с миром ❤️».

«Манчестер Сити»

«За эти годы нас объединяли несколько игроков, включая Хесуса Наваса, Фернандо Режеса, Альваро Негредо и Самира Насри!»

«Манчестер Юнайтед»

«Вы отдали нам в аренду Алекс Теллеса, а он помог нам выиграть Лигу Европы».

«Тоттенхэм»

«Действующие чемпионы Лиги Европы? Конечно, мы присмотримся. У нас много общего! Винни Сэмвейс, Фредерик Кануте, Брайан Хиль и Эрик Ламела – это лишь некоторые из игроков, которые выступали за оба наших клуба. Также Хуанде Рамос тренировал обе наши команды!»

Удалось вас завербовать в ряды симпатизирующих «Севилье»?