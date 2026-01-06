Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Я настроен позитивно. К концу марта или апреля будет принято решение»
Нойер о продлении контракта с «Баварией»: я настроен позитивно.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер оценил вероятность продления контракта с клубом.
30 июня голкипер может стать свободным агентом.
«Я настроен позитивно. Но пока я хочу подождать и посмотреть, как пройдут следующие несколько месяцев. Я хочу постараться показать хорошую игру. Затем, к концу марта или апреля, будет принято решение. К тому времени я буду знать, сколько матчей я проведу и как буду себя чувствовать.
Также мне скоро исполнится 40, поэтому нужно учесть, смогу ли я принять это решение с полной уверенностью продолжать карьеру. Диалог с клубом очень хороший, а дальше посмотрим, продолжится он или нет», – сказал Нойер.
