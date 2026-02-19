  • Спортс
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»

Владислав Саусь заявил, что взял квартиру в ипотеку по 21%.

Защитник «Спартака» Владислав Саусь рассказал о приобретении недвижимости в ипотеку.

Футболист ранее перешел в «Спартак» из «Балтики» за 350 миллионов рублей.

– На свою квартиру уже накопили?

– В декабре взял в ипотеку квартиру в Краснодаре. Думаю, в ближайшее время смогу ее закрыть и буду что-то думать дальше.

Сейчас еще предстоит ремонт. Ключи только месяца через полтора получит моя сестра. Надеюсь, что к моему приезду в отпуск все уже будет готово.

– Под какой процент брали ипотеку?

– 21 процент (улыбается). Какая была, по такой и взял. Выбора у меня не было, – сказал Владислав Саусь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
футболисты, с их зарплатами, могут легко и накопить на квартиру. а вот, что делать обычным гражданам, с зп 30-50 тыр, которые собственную квартиру не купят никогда, вообще непонятно
Ответ Любезный Коссутий
футболисты, с их зарплатами, могут легко и накопить на квартиру. а вот, что делать обычным гражданам, с зп 30-50 тыр, которые собственную квартиру не купят никогда, вообще непонятно
Комментарий скрыт
Ответ mr.salah89
Комментарий скрыт
Маловато. У нас в Вологде даже дворник минимум от 500.000 в месяц получает.
Вот ведь, берут же люди и ничего. А Вам все бояре с царем плохие)
Ответ onegin2007
Вот ведь, берут же люди и ничего. А Вам все бояре с царем плохие)
Как говрится, «чего ж тебе еще надо, собака?»
Представьте себе ипотеку под 21% , там платеж тысяч по 200 у него , переплата будет раз в 5 от суммы которую он брал , стабильность
Ответ Александр Борисов
Представьте себе ипотеку под 21% , там платеж тысяч по 200 у него , переплата будет раз в 5 от суммы которую он брал , стабильность
Так он скоро её закроет)
Ответ Александр Борисов
Представьте себе ипотеку под 21% , там платеж тысяч по 200 у него , переплата будет раз в 5 от суммы которую он брал , стабильность
Я думаю с такой зп он её закроет чуть ли не моментально) и переплат не будет больших, вот обычным людям тяжело)
Народ хлеб, картошку с салом, под 48% берет, у микро-финансовых ворюг. А тут еще удачно, по меркам стабильности
Ответ Тюменец
Народ хлеб, картошку с салом, под 48% берет, у микро-финансовых ворюг. А тут еще удачно, по меркам стабильности
Комментарий скрыт
Ответ дон Рэба
Комментарий скрыт
Студенты без образования, пенсионеры и прочие мб
Так и запишем "...НЕ ветеран с двумя несовершеннолетними детьми в сельской местности...".
Ипотечная программа у нас огонь. Очень в духе ценностей там всяких.
Утром с полузакрытыми глазами прочёл Сауль. И сижу комментарии читаю как дурак.
Ответ 6kMz
Утром с полузакрытыми глазами прочёл Сауль. И сижу комментарии читаю как дурак.
😂+
Шутка про Черданцева
На одной стороне величие и отсутствие интереса к политике, на другой холодильник и квартира.
100% да даже если зп 100к и ты живешь в регионе, то все равно ты не сиожешь купить квартиру себе 50-60 м2.
В регионах цена на эти хаты ха последние 4 года выросла на 70%.
Это подарок банку. С его зпшкой лучше накопить, чем платить такую дикую переплату.
Ответ tony
Это подарок банку. С его зпшкой лучше накопить, чем платить такую дикую переплату.
Он быстро закроет, банк не много с него заработает
