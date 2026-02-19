«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
Джамалутдин Абдулкадыров переходит в «Ахмат» из ЦСКА.
Центральный защитник Джамалутдин Абдулкадыров перейдет в «Ахмат» из ЦСКА на правах аренды.
По информации «Спорт-Экспресса», арендное соглашение 20-летнего футболиста предусматривает опцию выкупа.
В этом сезоне Абдулкадыров провел 13 матчей (7 в Фонбет Кубке России, 6 – в Мир РПЛ). Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И запомни, что своё мнение никогда не меняют только мертвецы и идиоты. Если будут весомые основания считать иначе, я буду считать иначе. Это не переобувание, это здравый смысл.