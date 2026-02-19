«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)

Джамалутдин Абдулкадыров переходит в «Ахмат» из ЦСКА.

Центральный защитник Джамалутдин Абдулкадыров перейдет в «Ахмат » из ЦСКА на правах аренды.

По информации «Спорт-Экспресса», арендное соглашение 20-летнего футболиста предусматривает опцию выкупа.

В этом сезоне Абдулкадыров провел 13 матчей (7 в Фонбет Кубке России, 6 – в Мир РПЛ ). Его статистику можно изучить по ссылке .