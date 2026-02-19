70

«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)

Джамалутдин Абдулкадыров переходит в «Ахмат» из ЦСКА.

Центральный защитник Джамалутдин Абдулкадыров перейдет в «Ахмат» из ЦСКА на правах аренды.

По информации «Спорт-Экспресса», арендное соглашение 20-летнего футболиста предусматривает опцию выкупа.

В этом сезоне Абдулкадыров провел 13 матчей (7 в Фонбет Кубке России, 6 – в Мир РПЛ). Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну этот трансфер давно читался.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Ну этот трансфер давно читался.
Еще с прихода игрока в академию ЦСКА))
Ответ Александр Худобин_1116329546
Ну этот трансфер давно читался.
Что-то на уровне Свинова в Спартак
Очень хорошая новость! В основу ему не пробиться, а игровая практика очень нужна... Тут либо задом лавку полировать и бесконечно ждать своего шанса, либо в аренду... Ахмат приличный вариант!!!
Вполне логично. Видно было, что Данилову борьбу «за место под солнцем» он проиграл .
Молодому перспективному Абдулкадырову в основу ЦСКА пройти сложно. Вариант с арендой в Ахмат с целью получения игровой практики вполне приемлем и оправдан.
Ответ Valentin Kompaneytsev
Молодому перспективному Абдулкадырову в основу ЦСКА пройти сложно. Вариант с арендой в Ахмат с целью получения игровой практики вполне приемлем и оправдан.
Не такой уж он перспективный. Да и там едва ли в основе играть будет.
Надеюсь, что Джама проявит себя в аренде, и в условиях ужесточения лимита его удастся выгодно продать. Будущего игрока основы ЦСКА я в нем совершенно не вижу, слишком топорный и неуклюжий, хоть и не обделен физически. Для автобусных команд самое то
Ответ Shuller18
Надеюсь, что Джама проявит себя в аренде, и в условиях ужесточения лимита его удастся выгодно продать. Будущего игрока основы ЦСКА я в нем совершенно не вижу, слишком топорный и неуклюжий, хоть и не обделен физически. Для автобусных команд самое то
Даже не сомневался, что ты и здесь отметиться, со своим комментарием - "капитан очевидность". Если что, всегда ведь можно переобуться, верно?
Ответ - Valera-a-a -
Даже не сомневался, что ты и здесь отметиться, со своим комментарием - "капитан очевидность". Если что, всегда ведь можно переобуться, верно?
В чем суть претензии, не пойму? В чем я должен переобуваться? Очевидно, что даже тренерский штаб ставку делает на более молодого Данилова, поэтому Абдулкадырову нет смысла быть пятым выбором на ЦЗ, и лучше уехать туда, где больше практики.
И запомни, что своё мнение никогда не меняют только мертвецы и идиоты. Если будут весомые основания считать иначе, я буду считать иначе. Это не переобувание, это здравый смысл.
Жаль, что не в Динамо Махачкала
Правильно, не тянет он основу ЦСКА
Пару месяцев назад писал, что он окажется на Кавказе. Народ смеялся и говорил, что не правда.
Как по мне, правильное решение. Данилов куда перспективнее. Мне сразу показалось, что Абдулкадыров основу не потянет.
Привозной, давно пора.
