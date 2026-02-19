  • Спортс
  • Ташуев о «Енисее»: «Футбол у меня достаточно серьезный, со стилистикой, затратный. Поражен, что большая группа футболистов приехала с большим процентом содержания жира»
22

Ташуев о «Енисее»: «Футбол у меня достаточно серьезный, со стилистикой, затратный. Поражен, что большая группа футболистов приехала с большим процентом содержания жира»

Сергей Ташуев высказался о футболистах с лишним весом в «Енисее».

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал о работе с командой в рамках подготовки к возобновлению сезона в PARI Первой лиге.

Команда занимает 13-ю строчку в таблице, набрав 23 очка за 21 тур.

– Сергей Абуезидович, вспомните свой первый день в «Енисее». С чего начали знакомство с клубом?

– Во-первых, приехали в Турцию. Немножко удивило то, что очень поздно сборы начались – аж 18-го числа. Это для меня было удивительно, учитывая, что новая команда и времени очень мало.

Футбол у меня достаточно серьезный, со своей стилистикой, затратный. Нужно команду подготовить. Все требования меняются: и тактические, и перестроения в структуре, схеме игры. Мало времени.

Мы начали сразу работать без раскачки. Сразу всем сказал, что будем включаться и работать по полной. Немного был поражен, что большая группа футболистов приехала с большим процентом содержания жира. Здесь уже ситуация на месте стала намного лучше.

К сожалению, погодные условия в Турции в этом году аномальные. Почему я говорю аномальные? Потому что я приезжаю в Турцию уже 27 лет, с 1999 года. Такой погоды плохой не было ни разу.

Посчитал, что за все сборы мы провели 10 тренировок на поле – это просто удар ниже пояса. Для меня, по крайней мере.

Хотя ребята стараются, вникают во все процессы, но не хватает именно работы на футбольном поле. Масса издержек, которые надо исправлять. Еще время есть. Постараемся в манеже эту ситуацию исправить.

Ребята хорошо восприняли мои идеи про агрессивный футбол, заточенный на атаку, но в то же время сбалансированный, – сказал Сергей Ташуев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФНЛ
logoСергей Ташуев
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoЕнисей
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ташуеву уже 60+ ,а он до сих пор удивляется что футболеры в России ,в частности в пердиве,мягко говоря,не самые профессиональные товарищи.
Ответ Александр Охотко
Ну так он учитель Гвардиолы, у него высокие стандарты качества
Ответ Александр Охотко
Можно было просто, Ташуеву 60+ лет, а он до сих пор удивляется
Странный он, у него такой был выбор: Реал, Манчестер, Бавария, а он выбрал Енисей.
Вот что значит патриот !
Ответ PavelRM
Странный он, у него такой был выбор: Реал, Манчестер, Бавария, а он выбрал Енисей. Вот что значит патриот !
Странно, что об этом не высказались Фетисов , Журова и Свищев.
Теряют хватку что ли ?
Ответ Всё знаю
Странно, что об этом не высказались Фетисов , Журова и Свищев. Теряют хватку что ли ?
Они то ладно, а вот Царь не высказался, это вопросики, всё-таки футбольный люди обсуждают футбольные дела
Это Красноярск, Сибирь - зимой жирок нужен для физического выживания и поддержания тепла
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
Это Красноярск, Сибирь - зимой жирок нужен для физического выживания и поддержания тепла
Привет. Чё там с двумя первыми болельщиками Торпедо? На связи Вы ?

Сегодня прилете в Красноярск - тепло , - 1. А вот в Москве было ночью -11 ,и после Геленджика (+15) было выходить морозно )) климат меняется, но про жирок я с тобой согласен.
Гвардиола на вопрос о том, какую ставит игру: Футбол у меня достаточно серьезный, со стилистикой, затратный
