Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»

Дмитрий Шнякин: некоторые не могут 40 секунд прокомментировать футбол.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Шнякин поделился размышлениями на тему подготовки к матчам.

«Я лютый задрот при подготовке. Необязательно [зрителям] это все вываливать. Один из моих нелюбимых комментаторских грехов – когда людей заваливают статистикой. Там: «13 матчей, 2 гола». Что я должен понять из этой статистики?

Что такое комментаторство? Это интерпретация информации, работа с информацией.

Ты скажешь: «Наполи» часто обыгрывает «Кальяри». Окей. Ты скажешь: «Наполи», 173 матча, 500 побед, 18 крупных побед». Тоже окей. Но если ты скажешь: «За последние 30 матчей этих команд у «Кальяри» только одна победа» – вот это уже смотрится, фактурно. Это красивая журналистская история. Это круто звучит, это триггерочек, что с этой командой никак не могут справиться, это подготовка.

Люди меня спрашивают: «На фига тебе профайлы на футболистов?». Я говорю: «Ребят, из того, что я себе сделаю, я использую 10 процентов». Важно, как ты используешь. Если ты будешь вываливать – это плохо. Я называют это «режим нейросети». Не понимаю, откуда эта мода.

Некоторые ребята в течение 40 секунд просто не могут прокомментировать футбол. Я в режиме отца-пешехода вожу коляску и не смотрю из-за мороза, не могу поставить телефон, и часто слушаю футбол в режиме радиорепортажа – ууу, такие вещи открываются, Валерий Карпин был прав, Артем Дзюба был прав.

Ты реально начинаешь понимать – а следит там человек за матчем или нет? Чистая правда. Это наша проблема. СДВГ-репортажи.

Защитники просто передают мяч, Франческо Ачерби коснулся мяча: «Вот, кстати, Ачерби...». Его даже крупным планом не показали. Почему ты вдруг говоришь про Ачерби? Дай атаке развиться, прокомментируй, посмотри за передвижениями.

Я выработал для себя такой алгоритм. Если крупный план на Ачерби, пауза, Ачерби опять кому-то с двух [ног] влетел, там обычная долгие паузы после подкатов Ачерби – расскажи, пожалуйста, да, но расскажи что-то интересное», – сказал Дмитрий Шнякин.

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»