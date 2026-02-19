Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Моуринью рассуждает о расизме как белый человек. Его анализ – мелочный, ничтожный. Чувство превосходства белых мешает им поставить себя на место жертв»
Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью на фоне расистского скандала вокруг вингера «Реала» Винисиуса.
Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча Лиги чемпионов после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.
Моуринью после игры заявил: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».
«Характер его высказываний многое говорит о том, почему мы не двигаемся вперед.
Моуринью – отличный тренер с выдающейся карьерой. Он работал со многими темнокожими футболистами, но это не мешает ему, во-первых, сомневаться в правдивости расистского акта, а во-вторых, ставить под сомнение ответственность жертвы за то, как он отпраздновал свой гол. Как он может такое говорить?
Кто вы такой, господин Моуринью, чтобы решать, что Винисиус имеет право делать, а что нет? Это суждение отдает превосходством белой расы и нарциссизмом.
Расистский акт, которому подвергся Винисиус, был связан не с его поведением, а с цветом его кожи. Вы считаете, что дети, ставшие жертвами расистских актов в школе или в футболе, являются жертвами своего поведения? Нет.
Моуринью предполагает, что это может быть вина Винисиуса, что он сам виноват. Чувство превосходства, которое есть у некоторых белых людей, мешает им поставить себя на место жертв. Нужно больше смирения.
Как мы можем игнорировать то, что говорят игроки? Что, Винисиус сошел с ума, выдумал оскорбление и бросился к судье? Мбаппе тоже это слышал, и Мбаппе тоже сошел с ума? Темнокожие сошли с ума, так? Они параноики и выдумывают истории...
Выглядит жалко, когда Моуринью пытается убедить нас в том, что Винисиус сам виновен в расизме, с которым он сталкивается. Такой анализ сводит его к мелочности, к ничтожному человеку. Пока такое поведение будет иметь место, мы не будем едины в борьбе. И это тоже часть истории расизма.
Моуринью анализирует расистский поступок не как человек, а как белый человек», – сказал Лилиан Тюрам.
Вы сами что-то путаете.
Потому что он авторитетный игрок и врать не будет 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Как раз наоборот. Как они мастерски всё переворачивают с ног на голову. Если бы там поголовно все были расистами, как утверждают чёрные ребята последние дни, их расизм был бы направлен в сторону любого чернокожего, но мы знаем что это не так и подвергается нападкам только Винисиус за своё поведение.
И ещё, о каком единстве говорит этот чёрный господин, если он сам разделил всех на белых и чёрных, что значит единство в борьбе с расизмом, если чёрные фактически борются против белых, как белые при этом должны быть едины с чёрными? Белые должны выступить сами против себя, стать смиренными и молчаливыми, это очень не разумно такое заявлять. Нужно понимать, что расизм это понятие более широкое, чем когда белый обзывает чёрного, как минимум в обратную сторону это тоже должно работать. А до тех пор, пока чёрные считают что расизм это явление которое касается ТОЛЬКО ущемления чёрных белыми, никогда с мёртвой точки этот вопрос не сдвинется. Пройдёт ещё 20 лет и всё будет также как сейчас, а может даже хуже.