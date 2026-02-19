Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Моуринью рассуждает о расизме как белый человек. Его анализ – мелочный, ничтожный. Чувство превосходства белых мешает им поставить себя на место жертв»

Лилиан Тюрам: Моуринью рассуждает о расизме как белый человек.

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью на фоне расистского скандала вокруг вингера «Реала » Винисиуса .

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча Лиги чемпионов после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Моуринью после игры заявил: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается» .

«Характер его высказываний многое говорит о том, почему мы не двигаемся вперед.

Моуринью – отличный тренер с выдающейся карьерой. Он работал со многими темнокожими футболистами, но это не мешает ему, во-первых, сомневаться в правдивости расистского акта, а во-вторых, ставить под сомнение ответственность жертвы за то, как он отпраздновал свой гол. Как он может такое говорить?

Кто вы такой, господин Моуринью, чтобы решать, что Винисиус имеет право делать, а что нет? Это суждение отдает превосходством белой расы и нарциссизмом.

Расистский акт, которому подвергся Винисиус, был связан не с его поведением, а с цветом его кожи. Вы считаете, что дети, ставшие жертвами расистских актов в школе или в футболе, являются жертвами своего поведения? Нет.

Моуринью предполагает, что это может быть вина Винисиуса, что он сам виноват. Чувство превосходства, которое есть у некоторых белых людей, мешает им поставить себя на место жертв. Нужно больше смирения.

Как мы можем игнорировать то, что говорят игроки? Что, Винисиус сошел с ума, выдумал оскорбление и бросился к судье? Мбаппе тоже это слышал, и Мбаппе тоже сошел с ума? Темнокожие сошли с ума, так? Они параноики и выдумывают истории...

Выглядит жалко, когда Моуринью пытается убедить нас в том, что Винисиус сам виновен в расизме, с которым он сталкивается. Такой анализ сводит его к мелочности, к ничтожному человеку. Пока такое поведение будет иметь место, мы не будем едины в борьбе. И это тоже часть истории расизма.

Моуринью анализирует расистский поступок не как человек, а как белый человек», – сказал Лилиан Тюрам.