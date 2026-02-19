  • Спортс
  Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Моуринью рассуждает о расизме как белый человек. Его анализ – мелочный, ничтожный. Чувство превосходства белых мешает им поставить себя на место жертв»
Лилиан Тюрам о Винисиусе: «Моуринью рассуждает о расизме как белый человек. Его анализ – мелочный, ничтожный. Чувство превосходства белых мешает им поставить себя на место жертв»

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью на фоне расистского скандала вокруг вингера «Реала» Винисиуса.

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча Лиги чемпионов после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Моуринью после игры заявил: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Характер его высказываний многое говорит о том, почему мы не двигаемся вперед.

Моуринью – отличный тренер с выдающейся карьерой. Он работал со многими темнокожими футболистами, но это не мешает ему, во-первых, сомневаться в правдивости расистского акта, а во-вторых, ставить под сомнение ответственность жертвы за то, как он отпраздновал свой гол. Как он может такое говорить?

Кто вы такой, господин Моуринью, чтобы решать, что Винисиус имеет право делать, а что нет? Это суждение отдает превосходством белой расы и нарциссизмом.

Расистский акт, которому подвергся Винисиус, был связан не с его поведением, а с цветом его кожи. Вы считаете, что дети, ставшие жертвами расистских актов в школе или в футболе, являются жертвами своего поведения? Нет.

Моуринью предполагает, что это может быть вина Винисиуса, что он сам виноват. Чувство превосходства, которое есть у некоторых белых людей, мешает им поставить себя на место жертв. Нужно больше смирения.

Как мы можем игнорировать то, что говорят игроки? Что, Винисиус сошел с ума, выдумал оскорбление и бросился к судье? Мбаппе тоже это слышал, и Мбаппе тоже сошел с ума? Темнокожие сошли с ума, так? Они параноики и выдумывают истории...

Выглядит жалко, когда Моуринью пытается убедить нас в том, что Винисиус сам виновен в расизме, с которым он сталкивается. Такой анализ сводит его к мелочности, к ничтожному человеку. Пока такое поведение будет иметь место, мы не будем едины в борьбе. И это тоже часть истории расизма.

Моуринью анализирует расистский поступок не как человек, а как белый человек», – сказал Лилиан Тюрам.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Моуринью анализирует расистский поступок не как человек, а как белый человек», – сказал Лилиан Тюрам. вот это расизм
Ответ leogrotto
Моуринью анализирует расистский поступок не как человек, а как белый человек», – сказал Лилиан Тюрам. вот это расизм
Комментарий скрыт
Ответ leogrotto
Моуринью анализирует расистский поступок не как человек, а как белый человек», – сказал Лилиан Тюрам. вот это расизм
"Как снежок"- добавил Тюрам.)
«Не как человек, а как белый человек» - а это не расизм?
Ответ LYSVEGAS
«Не как человек, а как белый человек» - а это не расизм?
Комментарий скрыт
Ответ Артур Сергеевич
Комментарий скрыт
Почему, если скажу обезьяна на белого, то он не ущемится. А черный ущемится?
Вы сами что-то путаете.
У них даже нет доказательство того что это так было на самом деле, но уже дали приговор
Ответ nicocastro
У них даже нет доказательство того что это так было на самом деле, но уже дали приговор
Я видел максимально убедительное доказательство от одного сливочного недавно. Он говорил, что на кадрах видео этого эпизода видно, как стоящий относительно неподалеку оттуда Мбаппе вытаращил глаза от удивления. Удивлённое лицо Мбаппе - неопровержимое доказательство вины. Вот вы сейчас смеяться будете, а это был чуть ли не самый залайканный комментарий под той веткой)
Ответ Jauhojarvinousiainen
Я видел максимально убедительное доказательство от одного сливочного недавно. Он говорил, что на кадрах видео этого эпизода видно, как стоящий относительно неподалеку оттуда Мбаппе вытаращил глаза от удивления. Удивлённое лицо Мбаппе - неопровержимое доказательство вины. Вот вы сейчас смеяться будете, а это был чуть ли не самый залайканный комментарий под той веткой)
Мне тоже пытались доказать , что слова Мбаппе является доказательством расизма ))))
Потому что он авторитетный игрок и врать не будет 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Тюрам анализирует расистский поступок не как человек, а как черный человек
Ответ Чемпион Людей
Тюрам анализирует расистский поступок не как человек, а как черный человек
Как негроид.
Опять эти белые виноваты в том, что изобрели, придумали, создали, открыли подавляющее большинство из того, что сейчас в принципе знакомо человечеству как виду
Ответ Tsamourlidis_mufc
Опять эти белые виноваты в том, что изобрели, придумали, создали, открыли подавляющее большинство из того, что сейчас в принципе знакомо человечеству как виду
Это расизм
Ответ Tsamourlidis_mufc
Опять эти белые виноваты в том, что изобрели, придумали, создали, открыли подавляющее большинство из того, что сейчас в принципе знакомо человечеству как виду
Комментарий скрыт
Да бросьте вы. Жозе тренировал таких черных мастодонтов, как Вождь, Майкон, Малуда, Оби Микел, Супер Марио, список длинный, можно долго перечислять, но суть в другом, все они называли Жозе вторым отцом, и если уж Особенный, не выдержал, и говорит что дело в Винни, значит так оно и есть.
Ответ ParvizLNDRreal
Да бросьте вы. Жозе тренировал таких черных мастодонтов, как Вождь, Майкон, Малуда, Оби Микел, Супер Марио, список длинный, можно долго перечислять, но суть в другом, все они называли Жозе вторым отцом, и если уж Особенный, не выдержал, и говорит что дело в Винни, значит так оно и есть.
Причём у него в командах они были лидерами команд, один вообще Вождь! И его нынешние плаксы в расисты записали лол
Рассуждая о белых и чёрных сам Тюрам выглядит как махровый расист.
Ответ Евгений Сидоров
Рассуждая о белых и чёрных сам Тюрам выглядит как махровый расист.
Вы не знаете мат часть. "Стрелочка не поворачивается", как нас всех учила Ника Водвуд.
Как известно, расизм может быть только в сторону черных👍
"Расистский акт, которому подвергся Винисиус, был связан не с его поведением, а с цветом его кожи."
Как раз наоборот. Как они мастерски всё переворачивают с ног на голову. Если бы там поголовно все были расистами, как утверждают чёрные ребята последние дни, их расизм был бы направлен в сторону любого чернокожего, но мы знаем что это не так и подвергается нападкам только Винисиус за своё поведение.

И ещё, о каком единстве говорит этот чёрный господин, если он сам разделил всех на белых и чёрных, что значит единство в борьбе с расизмом, если чёрные фактически борются против белых, как белые при этом должны быть едины с чёрными? Белые должны выступить сами против себя, стать смиренными и молчаливыми, это очень не разумно такое заявлять. Нужно понимать, что расизм это понятие более широкое, чем когда белый обзывает чёрного, как минимум в обратную сторону это тоже должно работать. А до тех пор, пока чёрные считают что расизм это явление которое касается ТОЛЬКО ущемления чёрных белыми, никогда с мёртвой точки этот вопрос не сдвинется. Пройдёт ещё 20 лет и всё будет также как сейчас, а может даже хуже.
тюрам давно измарал свое футбольное наследие, ничего кроме омерзения не вызывает.
