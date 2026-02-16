  • Спортс
  • Александр Мостовой: «ЦСКА может вклиниться в борьбу за чемпионство в РПЛ. Все плакали, что Николич ушел. А сейчас его фамилию кто-то вспоминает? Потому что команда играет нормально»
Александр Мостовой: «ЦСКА может вклиниться в борьбу за чемпионство в РПЛ. Все плакали, что Николич ушел. А сейчас его фамилию кто-то вспоминает? Потому что команда играет нормально»

Александр Мостовой: ЦСКА может вклиниться в борьбу за чемпионство в РПЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах ЦСКА в текущем сезоне Мир РПЛ.

На данный момент команда тренера Фабио Челестини находится на четвертом месте в таблице, набрав 36 очков в 18 матчах.

«Все плакали, что Николич ушел из ЦСКА. А сейчас его фамилию кто-то вспоминает (смеется)? Потому что ЦСКА играет нормально. Играл бы плохо – вспоминали бы?

Думаю, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ будет. ЦСКА может туда вклиниться. За основу можно взять первый тайм матча с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ. Я был поражен игрой армейцев.

Неужели «Краснодар» такой плохой или ЦСКА такой сильный?» – сказал Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Тут с Царём трудно не согласиться. ЦСКА действительно нормально укомплетованы и хорошо смотрятся. В первой тройке будут точно. А место покажет весна. Явного фаворита на золото не наблюдается.
варианты ответов:
а) играют футболисты
в) николич не играл на высшем уровне 20 лет
с) мяч круглый
d) поле прямоугольное
время пошло...
Ответ Alexandr Ilyin
варианты ответов: а) играют футболисты в) николич не играл на высшем уровне 20 лет с) мяч круглый d) поле прямоугольное время пошло...
e) в футболе всё давным давно придумано
Саш, так Челестини получается футбольный человек?
Ответ Shamarin
Саш, так Челестини получается футбольный человек?
Насколько надо быть примитивным, чтобы повторять один рефрен в отношении человека, у которого 35 матчей за сборную Швейцарии...
Ответ Egobrain
Насколько надо быть примитивным, чтобы повторять один рефрен в отношении человека, у которого 35 матчей за сборную Швейцарии...
Комментарий удален пользователем
Так Николич ушёл потому что зимой взяли того кого он не хотел , а по окончанию сезона сказали что разгонят тех кого он хотел , и наберут на продажу . Первое трансферное окно , когда немного шлак разогнали и подписали тех с кем можно работать .
Ответ Курский_рысак
Так Николич ушёл потому что зимой взяли того кого он не хотел , а по окончанию сезона сказали что разгонят тех кого он хотел , и наберут на продажу . Первое трансферное окно , когда немного шлак разогнали и подписали тех с кем можно работать .
Николич ушёл потому как хотел уйти.
Ответ Сергей Искимжи
Николич ушёл потому как хотел уйти.
Николич ушел именно потому, что видел, что борьба за чемпионство у ЦСКА было только на словах.
ЦСКА однозначно будет претендовать на чемпионство. Как долго - это уже другой вопрос, но то что они будут в тройке я почти уверен.
Видите как у «царей» все просто и по-дебильному- вспоминают или не вспоминают.
Ну так царь-то конечно благословит в этот раз: всё-таки не просто так уважили прошедшей весной и поставили главным тренером – дирижировать на целый матч такими футбольными людьми как Дрогба и Нани.
Николича не вспоминают потому что Челестини хорошо делает свою работу, и рук-во в благодарность в это ТО раскошелилось
