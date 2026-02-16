Александр Мостовой: «ЦСКА может вклиниться в борьбу за чемпионство в РПЛ. Все плакали, что Николич ушел. А сейчас его фамилию кто-то вспоминает? Потому что команда играет нормально»

Александр Мостовой: ЦСКА может вклиниться в борьбу за чемпионство в РПЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах ЦСКА в текущем сезоне Мир РПЛ.

На данный момент команда тренера Фабио Челестини находится на четвертом месте в таблице, набрав 36 очков в 18 матчах.

«Все плакали, что Николич ушел из ЦСКА . А сейчас его фамилию кто-то вспоминает (смеется)? Потому что ЦСКА играет нормально. Играл бы плохо – вспоминали бы?

Думаю, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ будет. ЦСКА может туда вклиниться. За основу можно взять первый тайм матча с «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ. Я был поражен игрой армейцев.

Неужели «Краснодар » такой плохой или ЦСКА такой сильный?» – сказал Александр Мостовой.