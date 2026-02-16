  • Спортс
  • Телеведущий Стеллинг: «Уровень судейства в Англии сейчас самый низкий в истории. Судьи думают: «Сейчас вмешается ВАР и скажет, прав я или нет». Предпочитаю игры без видеоассистента»
2

Телеведущий Стеллинг: сейчас в Англии самый низкий уровень судейства в истории.

Британский телеведущий Джефф Стеллинг считает, что судья слишком полагаются на ВАР.

Стеллинг раскритиковал судейство в матче «Ньюкасла» против «Астон Виллы» в Кубке Англии (3:1). На стадии 4-го раунда турнира не используется система ВАР.

– Вам не кажется, что судьи стали чрезмерно полагаться на технологии?

– Честно говоря, да. Крису Каване было очень трудно, но я отмечу его ассистентов, потому что действия были постыдными. Если посмотреть на гол Тэмми Абрахама, это явный офсайд. Поднимите флаг! Но, конечно, в Премьер-лиге учат этого не делать.

Я уверен, что в глубине души они думают: «Вмешается ВАР и скажет, прав я или нет». Нет, этого не произойдет. Поднимите флажок.

Думаю, Крис Кавана должен был сам увидеть, что мяч попал в руку [Люки Диня] в штрафной, но ассистент точно должен был это сделать. Думаю, что ВАР означает, что реальный уровень судейства сейчас, вероятно, самый низкий за всю историю этой страны.

Алан Ширер считает, что без технологий игра становится зрелищнее, несмотря на неточности.

– Да. Я имею в виду, Алан Ширер сказал это. Он говорил, что если вам когда-нибудь понадобятся доказательства ущерба, который ВАР нанес судьям, то это отличный пример. Кстати, думаю, это стоит иметь в виду, когда огромное лобби будет говорить: «Мы только что показали, насколько полезен ВАР», – хотя большинство игр прошли без инцидентов. Это сложно, не так ли? Но лично я по-прежнему предпочитаю игры без ВАР, – сказал Стеллинг, работавший на Sky Sports с 1994 по 2023 год.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: talkSPORT
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не соглашусь. Понятно, что всегда хочется быстрых и точных решений. Но я прекрасно помню как в 2000е, к примеру, за сезон в АПЛ забивалось несколько голов из минимум метровых оффсайдов, а то и больше. Или вспомнить матч, когда МЮ прервал серию без поражений Арсенала (как впрочем и множество других матчей МЮ при Ферги). То что ВАР не панацея от артистов и глупых судей - факт, но ошибок стало сильно меньше. Осталось поработать над скоростью принятия решений.
Игры без вар ? серьёзно ? напомнить как сборная Англии отлетала когда голы не засчитывали которые были.
