Телеведущий Стеллинг: «Уровень судейства в Англии сейчас самый низкий в истории. Судьи думают: «Сейчас вмешается ВАР и скажет, прав я или нет». Предпочитаю игры без видеоассистента»

Телеведущий Стеллинг: сейчас в Англии самый низкий уровень судейства в истории.

Британский телеведущий Джефф Стеллинг считает, что судья слишком полагаются на ВАР.

Стеллинг раскритиковал судейство в матче «Ньюкасла » против «Астон Виллы » в Кубке Англии (3:1). На стадии 4-го раунда турнира не используется система ВАР.

– Вам не кажется, что судьи стали чрезмерно полагаться на технологии?

– Честно говоря, да. Крису Каване было очень трудно, но я отмечу его ассистентов, потому что действия были постыдными. Если посмотреть на гол Тэмми Абрахама , это явный офсайд. Поднимите флаг! Но, конечно, в Премьер-лиге учат этого не делать.

Я уверен, что в глубине души они думают: «Вмешается ВАР и скажет, прав я или нет». Нет, этого не произойдет. Поднимите флажок.

Думаю, Крис Кавана должен был сам увидеть, что мяч попал в руку [Люки Диня ] в штрафной, но ассистент точно должен был это сделать. Думаю, что ВАР означает, что реальный уровень судейства сейчас, вероятно, самый низкий за всю историю этой страны.

– Алан Ширер считает, что без технологий игра становится зрелищнее, несмотря на неточности.

– Да. Я имею в виду, Алан Ширер сказал это. Он говорил, что если вам когда-нибудь понадобятся доказательства ущерба, который ВАР нанес судьям, то это отличный пример. Кстати, думаю, это стоит иметь в виду, когда огромное лобби будет говорить: «Мы только что показали, насколько полезен ВАР», – хотя большинство игр прошли без инцидентов. Это сложно, не так ли? Но лично я по-прежнему предпочитаю игры без ВАР, – сказал Стеллинг, работавший на Sky Sports с 1994 по 2023 год.