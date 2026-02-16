Эберль о контракте Упамекано: «Должны думать о том, что лучше для «Баварии», когда видим переход Жаке в «Ливерпуль» за 70 млн евро. Дайо – один из лучших центральных защитников в мире»

Макс Эберль: Упамекано – один из лучших центральных защитников в мире.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о подписании нового контракта с защитником Дайо Упамекано .

Француз ранее продлил договор с клубом до 2030 года.

«Конечно, продление контрактов стоит денег. Но еще дороже обходятся игроки такого уровня, как Джошуа Киммих, Джамал Мусиала , Альфонсо Дэвис или Дайо Упамекано – если их вообще можно найти.

Например, Жереми Жаке из «Ренна » был бы для нас отличным приобретением.

Но когда мы видим, как он в 19 лет переходит в «Ливерпуль», по сообщениям, за 70 миллионов евро, то мы должны подумать о том, что лучше для «Баварии». И нашим ответом стало продление контракта с Дайо.

Он знает клуб, находится в расцвете сил и является одним из лучших центральных защитников в мире. Со спортивной и с финансовой точки зрения это правильное решение.

Вот почему я называю это «внутренним трансфером», – сказал Макс Эберль.