🎥 Трансфер Сона в «Лос-Анджелес» – самый дорогой в истории МЛС. Новичка уже бурно встретили фанаты

Сон Хын Мин завоевал долгожданный трофей в составе «Тоттенхэма», а через несколько месяцев заявил, что прощается со «шпорами». Карьеру южнокореец продолжит в «Лос-Анджелесе», утверждает Фабрицио Романо.

По сведениям Бена Джейкобса, трансфер Сонни обойдется в 27 млн долларов – примерно 23 млн евро. Сделка станет самой крупной в истории МЛС, до этого самым дорогим трансфером чемпионата был переход Эммануэля Латте-Лата в «Атланту» за 21 млн евро.

Топ-5 самых дорогостоящих трансферов в истории МЛС

Сон уже прибыл в Калифорнию, где на матче с «Тигрес» в Кубке лиг его шумно встретили поклонники «Лос-Анджелеса».

Чего ждете от южнокорейца в США?