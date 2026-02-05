4

Кубок Германии. 1/4 финала. «Штутгарт» разгромил «Хольштайн» в гостях

В Кубке Германии проходят матчи 1/4 финала.

3 февраля «Байер» дома разгромил «Санкт-Паули» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

4 февраля «Хольштайн Киль» крупно проиграл «Штутгарту» (0:3).

10 февраля «Герта» проведет игру с «Фрайбургом».

11 февраля «Бавария» будет противостоять «Лейпцигу».

Кубок Германии

1/4 финала

Кубок Германии. 1/4 финала
4 февраля 19:45, Хольштайн
Логотип домашней команды
Хольштайн Киль
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Штутгарт
Матч окончен
90’
+2’
  Каразор
90’
+1’
Фюрих   Ельч
90’
+1’
Штиллер   Андрес
90’
+1’
Эль-Ханнус   Буанани
89’
  Фюрих
Некич   Мюллер
85’
Келати   Niehoff
85’
81’
Левелинг   Демирович
Kasper Stie Davidsen   Jonas Torrissen Therkelsen
70’
Капралик   Aldin Jakupović
70’
56’
  Ундав
Тохумджу   Шваб
54’
2тайм
Перерыв
42’
Эль-Ханнус
Хольштайн Киль
Вайнер, Толкин, Ивежич, Зец, Некич, Kasper Stie Davidsen, Мефферт, Тохумджу, Келати, Харрес, Капралик
Запасные: Мюллер, Крумрай, Niehoff, Aldin Jakupović, Frederik Roslyng Christiansen, Розенбом, Шваб, Leon Parduzi, Jonas Torrissen Therkelsen
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Вагноман, Штиллер, Каразор, Фюрих, Эль-Ханнус, Левелинг, Ундав
Запасные: Штенцель, Андрес, Демирович, Ассиньон, Ельч, Аревало, Бредлов, Аль-Дахиль, Буанани
Подробнее
Кубок Германии. 1/4 финала
10 февраля 19:45, Олимпийский
Логотип домашней команды
Герта
Не начался
Логотип гостевой команды
Фрайбург
Кубок Германии. 1/4 финала
3 февраля 19:45, Бай-Арена
Логотип домашней команды
Байер
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Санкт-Паули
Матч окончен
  Хофманн
90’
+2’
Алеиш Гарсия   Баде
89’
Шик   Кофан
89’
89’
Расмуссен   Сисей
80’
Джонс   Хара
68’
Фудзита   Ирвайн
Терье   Хофманн
65’
  Шик
63’
Васкес   Артур
58’
Паласиос   Фернандес
58’
50’
Андо
46’
Перейра Лаже   Джонс
46’
Оппи   Салиакас
2тайм
Перерыв
Алеиш Гарсия
44’
  Терье
32’
20’
Фудзита
Байер
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Терье, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик
Запасные: Калбрет, Баде, Тап, Поку, Кофан, Омлин, Артур, Фернандес, Хофманн
1тайм
Санкт-Паули:
Фолль, Метс, Сэндс, Андо, Перейра Лаже, Синани, Оппи, Фудзита, Расмуссен, Пырка, Карс
Запасные: Ирвайн, Сисей, Хара, Салиакас, Ритцка, Дзвигала, Василь, Робатш, Джонс
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Германии

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12906 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок Германии
logoСанкт-Паули
logoБайер
logoШтутгарт
logoБавария
logoРБ Лейпциг
logoГерта
logoФрайбург
logoХольштайн Киль
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Байер хорош!
Ответ Эд
Байер хорош!
Штутгарт тоже
Я как шизофреник сам с собой)
Все матчи крутые, пусть победит сильнейший!
Ответ Эд
Все матчи крутые, пусть победит сильнейший!
Эд а у тебя тут интересно)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
58 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем