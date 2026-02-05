Матч окончен
Кубок Германии. 1/4 финала. «Штутгарт» разгромил «Хольштайн» в гостях
В Кубке Германии проходят матчи 1/4 финала.
3 февраля «Байер» дома разгромил «Санкт-Паули» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.
4 февраля «Хольштайн Киль» крупно проиграл «Штутгарту» (0:3).
10 февраля «Герта» проведет игру с «Фрайбургом».
11 февраля «Бавария» будет противостоять «Лейпцигу».
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12906 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я как шизофреник сам с собой)