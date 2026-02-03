Канте не тренировался с «Аль-Иттихадом» после срыва трансфера в «Фенербахче». Хавбек все еще хочет перейти в турецкий клуб (Бен Джейкобс)
Полузащитник «Аль-Иттихада» Нголо Канте отказывается работать с командой после срыва трансфера в «Фенербахче».
Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе 34-летнего футболиста, однако сделка так и не была оформлена из-за проблем с документами. ФИФА отклонила апелляции сторон.
По информации журналиста Бена Джейкобса, француз отказался участвовать в сегодняшней тренировке саудовской команды и по-прежнему настаивает на переходе в турецкий клуб.
Ранее из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хилаль» перешел нападающий Карим Бензема. Он был разочарован предложением о продлении контракта с командой из Джидды и просил не включать его в состав на один из последних матчей.
