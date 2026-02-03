Семак об игре Джона Джона против «Динамо»: «Смотрелся очень прилично, хороший футбольный интеллект. У него все будет хорошо, оставил приятное впечатление»

Сергей Семак: Джон Джон оставил приятное впечатление в первом матче.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак подвел итоги игры с «Динамо » в WINLINE Зимнем кубке РПЛ (2:1).

– Сергей Богданович, с победой! Принято считать, что в таких матчах для игроков важнее всего нагрузка, а она сегодня распределилась неравномерно. Почему?

– Много факторов: кто-то меньше играл и тренировался на первых сборах, получил меньше практики, кто-то будет больше играть в следующем матче. Мы пытаемся равномерно распределить нагрузку на игроков по ходу всех сборов.

В Катаре почти все сыграли по тайму, сегодня кто-то сыграл 60 минут, а в следующий раз уже другие сыграют по 60 минут. В дальнейшем постараемся сделать так, чтобы игроки провели по полному матчу. Исходя из этих соображений мы и руководствовались выбором состава.

– Дебют Джона Джона, и сразу голевая передача. Как его игра смотрелась вашими глазами?

– Ему непросто пришлось сегодня с Касересом , игра достаточно плотной была. Ему нужно втянуться в игровой режим, в тонус, в котором будет проходить большинство матчей нашего чемпионата, где много борьбы, а единоборства и игра один в один имеют большое значение.

Ему потребовалось немного времени на адаптацию в начале матча, а потом он смотрелся очень прилично. Это игрок с хорошим футбольным интеллектом, с хорошей передачей. Он хорошо может сыграть и в одно и в два касания, и сам отдать, и пробить. Думаю, что все у него будет хорошо, он оставил приятное впечатление.

– Еще он подавал угловые и участвовал в розыгрыше штрафного...

– Да, да.

– Значит ли это, что эти компоненты – одни из его сильных сторон?

– Да, этот игрок умеет это делать. В своих предыдущих командах он тоже это делал – исполнял стандартные положения. Он один из тех наших игроков, которые могут стандартные положения исполнять.

– В целом с точки зрения командных взаимодействий все ли вам понравилось?

– Самое главное, что по движению мы старались играть активно, высоко, но в каких-то моментах выключались, что понятно на данном этапе.

По большей части никаких претензий к игрокам нет. Ребята старались, играли, местами получалось хорошо, но были и какие-то ошибки, что естественно. Это была игра против хорошей команды, которая пойдет в копилку подготовки к возобновлению сезона, – сказал Семак.