  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак об игре Джона Джона против «Динамо»: «Смотрелся очень прилично, хороший футбольный интеллект. У него все будет хорошо, оставил приятное впечатление»
12

Семак об игре Джона Джона против «Динамо»: «Смотрелся очень прилично, хороший футбольный интеллект. У него все будет хорошо, оставил приятное впечатление»

Сергей Семак: Джон Джон оставил приятное впечатление в первом матче.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Динамо» в WINLINE Зимнем кубке РПЛ (2:1).

– Сергей Богданович, с победой! Принято считать, что в таких матчах для игроков важнее всего нагрузка, а она сегодня распределилась неравномерно. Почему?

– Много факторов: кто-то меньше играл и тренировался на первых сборах, получил меньше практики, кто-то будет больше играть в следующем матче. Мы пытаемся равномерно распределить нагрузку на игроков по ходу всех сборов.

В Катаре почти все сыграли по тайму, сегодня кто-то сыграл 60 минут, а в следующий раз уже другие сыграют по 60 минут. В дальнейшем постараемся сделать так, чтобы игроки провели по полному матчу. Исходя из этих соображений мы и руководствовались выбором состава.

– Дебют Джона Джона, и сразу голевая передача. Как его игра смотрелась вашими глазами?

– Ему непросто пришлось сегодня с Касересом, игра достаточно плотной была. Ему нужно втянуться в игровой режим, в тонус, в котором будет проходить большинство матчей нашего чемпионата, где много борьбы, а единоборства и игра один в один имеют большое значение.

Ему потребовалось немного времени на адаптацию в начале матча, а потом он смотрелся очень прилично. Это игрок с хорошим футбольным интеллектом, с хорошей передачей. Он хорошо может сыграть и в одно и в два касания, и сам отдать, и пробить. Думаю, что все у него будет хорошо, он оставил приятное впечатление.

– Еще он подавал угловые и участвовал в розыгрыше штрафного... 

– Да, да. 

– Значит ли это, что эти компоненты – одни из его сильных сторон?

– Да, этот игрок умеет это делать. В своих предыдущих командах он тоже это делал – исполнял стандартные положения. Он один из тех наших игроков, которые могут стандартные положения исполнять.

– В целом с точки зрения командных взаимодействий все ли вам понравилось?

– Самое главное, что по движению мы старались играть активно, высоко, но в каких-то моментах выключались, что понятно на данном этапе.

По большей части никаких претензий к игрокам нет. Ребята старались, играли, местами получалось хорошо, но были и какие-то ошибки, что естественно. Это была игра против хорошей команды, которая пойдет в копилку подготовки к возобновлению сезона, – сказал Семак. 

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12917 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoЗимний кубок РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoХуан Касерес II
logoДжон Джон
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джон Джон хороший матч провел. Для дебюта очень даже неплохо.
Динамо сегодня никакое было.
Динамо - мертвое, по впечатлениям
Ответ Давид Шамаев
Динамо - мертвое, по впечатлениям
Комментарий скрыт
Ответ seversever
Комментарий скрыт
А я и не говорю про Зенит. Согласен
Правда хорош был , несколько раз на гол в разрез в штрафную отдавал , но не реализовали .
Состав "Зенита" после ещё пары трансферных окон: Джон Болван, Джон Ботан, Джон Уркаган, Джон Дурман, Джон Тиран, Джон Шарлатан, Джон Баран, Джон Чурбан, Джон Дуран, Джон Джон, Джон Джон Джон.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
сегодня, 22:36
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем