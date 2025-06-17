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🎥 Петер Шмейхель выбрал лучшего вратаря в истории. Сына назвал вместо себя, а победитель не играл в АПЛ

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На «Олд Траффорде» прошел благотворительный матч, в котором сыграли экс-футболисты, певцы и актеры. В тренерский штаб сборной мира вошел Петер Шмейхель, а его подопечным на один матч стал Эдвин ван дер Сар.

Команда Петера победила со счетом 5:4, покер оформил Карлос Тевес. После игры Шмейхель принял участие в челлендже: ему нужно было назвать лучшего вратаря в истории, выбирая между двумя кандидатурами, которые предлагает ведущий.

Уго Льорис или Алиссон: «Алиссон».

Алиссон или Эдерсон: «Алиссон».

Алиссон или Йенс Леманн: «Алиссон».

Алиссон или Петр Чех: «Ох, боже! Можно я сольюсь? Петр Чех был просто невероятен. Не могу не выбрать Чеха, прости, Алиссон».

Петр Чех или Дэвид Симэн: «О, да ладно! За что так? Ну ладно, я должен выбрать Дэвида, он ведь из моего поколения, у нас было столько невероятных сражений. Я очень его люблю, так что прости, Петр».

Дэвид Симэн или Эдвин ван дер Сар: «Эдвин, должен выбрать Эдвина».

Эдвин ван дер Сар или Тибо Куртуа: «Нет, выберу Эдвина, извините».

Эдвин ван дер Сар или Давид Де Хеа: «И снова Эдвин».

Эдвин ван дер Сар или Джанлуиджи Буффон: «Опять выберу Эдвина».

Эдвин ван дер Сар или Икер Касильяс: «Не меняю ответ, выбираю Эдвина».

Эдвин ван дер Сар или Петер Шмейхель: «Ты сказал Каспер Шмейхель? Каспер! Тогда я выберу Каспера Шмейхеля!»

Шмейхель или Мануэль Нойер: «Я считаю, что Нойер – лучший из всех, кто существовал. Нойер привнес что-то иное и новое в игру. Так что назову Нойера».

Как вам ответы легенды?

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logoПетер Шмейхель
logoЭдвин ван дер Сар
logoУго Льорис
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logoЙенс Леманн
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