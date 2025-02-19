🎥 Петер Шмейхель мило утешал 38-летнего сына после вылета из ЛЧ. «Селтик» Каспера обидно уступил «Баварии»

«Селтик» драматично покинул Лигу чемпионов. В стыковых матчах команде предстояло сразиться с «Баварией»: первая игра закончилась победой мюнхенцев 2:1, ответная встреча обернулась настоящей трагедией для шотландцев.

В середине второго тайма Николас-Геррит Кюн вывел свою команду вперед, матч двигался к овертайму, но на 94-й минуте Альфонсо Дэвис сумел забить – Рекордмайстер прошел дальше по сумме двух встреч.

Великолепную игру показал Каспер Шмейхель, он сделал девять сейвов и был признан лучшим игроком матча. После финального свистка голкипера поддержал Ману Нойер.

После матча 38-летнего Каспера утешал его отец – Петер Шмейхель, который приехал в Мюнхен в качестве корреспондента CBS.

Петер проделал весь еврокубковый путь вместе с командой Каспера, почти на каждом матче отец интервьюировал сына. После ничьей с «Баварией» они вновь появились в эфире CBS, интервью закончилось теплыми объятиями.

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