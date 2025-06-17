Полупрофессиональный «Окленд Сити» получил от «Баварии» десять безответных мячей в первом туре группового этапа чемпионата мира среди клубов.

Несмотря на удручающий результат, вратаря новозеландцев стоит отметить. Конор Трейси сделал семь сейвов, голкипер предотвратил почти три гола «Баварии», согласно статистике Flashscore.

В обычной жизни Трейси работает на складе фармацевтической компании в Новой Зеландии. Поездка в США серьезно потреплет его бюджет, но мужчина не жалеет:

«Мне пришлось взять ежегодный отпуск, а также отпуск без сохранения зарплаты. Из-за этого мне будет немного сложно с арендой жилья, оплатой счетов и всем подобным, но игра против «Баварии», «Бенфики» и «Боки» без сомнения того стоит!»

Что еще важнее – Конор исполнил свою мечту и встретился с кумиром. Отец вратаря объяснил, что для его сына значит матч против «Баварии»:

«Для Конора этот момент – настоящая мечта. Когда он только начинал свой путь вратаря, его кумиром был Мануэль Нойер. Конор его просто боготворит! Нойер перевернул вратарское ремесло, сделал его веселее, ведь благодаря ему голкиперы стали частью командной игры. Конор очень уважает Мануэля Нойера, из-за него он любит вратарское дело. Надеюсь, сейчас Конор подойдет ко мне в футболке Мануэля Нойера».

Конечно, Ману и Конор обменялись футболками после игры, а как иначе?

Пресс-служба «Окленд Сити» поделилась трогательным роликом с счастливыми отцом и сыном.

Может, зря ругаем турнир?

Нойеру было так скучно в матче с «Оклендом», что он начал разминаться. В центре поля 😮‍💨

🎥 «Бавария» разнесла «Окленд» 10:0. Молчун Майкл Олисе блестяще ответил, жалко ли ему соперников 😬

📸 Победа «Баварии» 10:0 над «Оклендом» – уже мем. Досталось даже Тер Стегену 🤣