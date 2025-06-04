🎥 «Кулес – лузеры!» Игроки «Мадрида» и «Барсы» веселятся в сборной Испании
Одна из задач тренера сборной Испании – наладить связь между футболистами «Барселоны» и «Мадрида». Жерар Пике вспоминал, что в 2010-х клубное противостояние серьезно влияло на отношения между футболистами «красной фурии»:
«Помню, как ездил в сборную после класико, это было тяжело, потому что Моуринью проникает в сознание игрока и говорит: «Эти ребята ненавидят тебя», и ты веришь в это. Я подошел к Касильясу в раздевалке сборной: «Привет, Икер», а он со мной не разговаривал».
С тех пор прошло много времени, похоже, нынешнее поколение игроков сборной Испании к вражде между клубами относится шуточно.
На сборах каталонский дуэт Гави и Ламина Ямаля проиграл в бильярдной партии Саму Агехове и новичку «Мадрида» Дину Хейсену.
«Кулес – лузеры!» – кричал за кадром довольный Хейсен, снимая звезд «блауграны».
Хейсен делится впечатлениями от нахождения в сборной:
«Мы дурачились, Ламин ужасно играет в бильярд, просто ужасно, он ни разу не попал, но, честно говоря, я вообще не лучше!
В сборной многие говорят, что я правильно выбрал новый клуб, а ребята из «Барсы» дразнят меня. Мы уже обсуждаем класико. Я всегда мечтал играть за «Мадрид», теперь эта мечта стала реальностью».
Впереди ребят из «красной фурии» ждет полуфинал Лиги наций против сборной Франции. Если испанцам удастся одолеть соперника, они сыграют с победителем пары Германии и Португалии.
Как вам такое отношение молодежи к клубной неприязни?
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Он не только шикарный игрок , но и сплошной позитив. Вокруг него постоянно какая-то суперская атмосфера.
Да-да, я кот Леопольд. Ну а Хейсен ещё не заслужил Барсу лузерами называть, он её пока не обыгрывал)
Я это к тому, что вполне возможно игроки Барселоны и Реала кентовались и тогда, просто мы этого не могли увидеть. А Пике, как и Рамос нулевых-начала десятых два дятла, там и Моуриньо не нужно, чтобы Касильяса с Пуйолем доводить.