🎥 «Кулес – лузеры!» Игроки «Мадрида» и «Барсы» веселятся в сборной Испании

Одна из задач тренера сборной Испании – наладить связь между футболистами «Барселоны» и «Мадрида». Жерар Пике вспоминал , что в 2010-х клубное противостояние серьезно влияло на отношения между футболистами «красной фурии»:

«Помню, как ездил в сборную после класико, это было тяжело, потому что Моуринью проникает в сознание игрока и говорит: «Эти ребята ненавидят тебя», и ты веришь в это. Я подошел к Касильясу в раздевалке сборной: «Привет, Икер», а он со мной не разговаривал».

С тех пор прошло много времени, похоже, нынешнее поколение игроков сборной Испании к вражде между клубами относится шуточно.

На сборах каталонский дуэт Гави и Ламина Ямаля проиграл в бильярдной партии Саму Агехове и новичку «Мадрида» Дину Хейсену.

«Кулес – лузеры!» – кричал за кадром довольный Хейсен, снимая звезд «блауграны».

Хейсен делится впечатлениями от нахождения в сборной:

«Мы дурачились, Ламин ужасно играет в бильярд, просто ужасно, он ни разу не попал, но, честно говоря, я вообще не лучше!

В сборной многие говорят, что я правильно выбрал новый клуб, а ребята из «Барсы» дразнят меня. Мы уже обсуждаем класико. Я всегда мечтал играть за «Мадрид», теперь эта мечта стала реальностью».

Впереди ребят из «красной фурии» ждет полуфинал Лиги наций против сборной Франции. Если испанцам удастся одолеть соперника, они сыграют с победителем пары Германии и Португалии.

Как вам такое отношение молодежи к клубной неприязни?

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