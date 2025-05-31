Статистические порталы подводят итоги сезона-2024/25, составляя символические сборные кампании. Споров не избежать, ведь слишком много игроков ярко проявили себя в минувшем сезоне.

Эксперты Sofascore сузили выборку и составили команду из футболистов до 21 года, выбирали из игроков, выступающих в топ-5 лиг Европы.

Наибольшее представительство у молодежи «ПСЖ»: Дезире Дуэ, Жоау Невеш и Лукас Бералдо. Главные звезды команды отвечают за чемпионат Испании – Джуд Беллингем («Мадрид») и Ламин Ямаль («Барселона»). В Ла Лигу скоро переберется и Дин Хейсен, пока представляющий «Борнмут».

В сборную также попали Райан Шерки («Лион»), Андрей Сантос («Страсбур»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Омар Эль-Хилали («Эспаньол») и вратарь «Тулузы» Гийом Рест.

Сборная сезона-2024/25 из футболистов U21

Справедливый выбор?

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