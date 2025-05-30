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Трент и Хейсен: смотрим, как может выглядеть состав «Мадрида» Хаби Алонсо

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Уже скоро «Реал Мадрид» примет участие в обновленном Клубном чемпионате мира под руководством Хаби Алонсо.

У Королевского клуба не только новый тренер, но и обновленный состав. Портал Score 90 предположил, как может выглядеть команда под руководством Хаби на Клубном чемпионате мира и в сезоне 2025/26.

Каким бы вы хотели видеть состав «Мадрида» в будущем сезоне? Пишите в комментариях.

logoДин Хейсен
logoТрент Александер-Арнолд
logoХаби Алонсо
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