Трент и Хейсен: смотрим, как может выглядеть состав «Мадрида» Хаби Алонсо
Уже скоро «Реал Мадрид» примет участие в обновленном Клубном чемпионате мира под руководством Хаби Алонсо.
У Королевского клуба не только новый тренер, но и обновленный состав. Портал Score 90 предположил, как может выглядеть команда под руководством Хаби на Клубном чемпионате мира и в сезоне 2025/26.
Каким бы вы хотели видеть состав «Мадрида» в будущем сезоне? Пишите в комментариях.
Когда Маур пришел
Вини-Мбаппе
-----Джуд-------
Каррерас-Штилер-Феде-Трент
Хейнес-Рюдегер-Асенсио