🎥 Урок от папы Флика. Тренер наглядно показал Ламину, как носить шорты 😁
17-летний Ламин Ямаль любит экстремально низко носить штаны – это дань молодежным трендам.
На тренировках штаны опускаются все ниже.
Весной Ламин праздновал голы за сборную Испании, приспуская шорты.
За празднование юноша получил критику от Рафаэля ван дер Варта: «Приспущенные шорты, недостаток старания, немного несерьезное поведение начинают беспокоить». Парень ответил экс-футболисту несколькими мемами и еще одним празднованием с приспущенными штанами.
Соцсети шутили, что Ламину нужен взрослый, который научит юного игрока правильно носить штаны. Такой человек нашелся – Ханси Флик.
На тренировке «Барсы» немец натянул шорты почти до груди Ламина, а тот и не возражал, только улыбался. Роликом поделился официальный аккаунт «блауграны», подписав: «Дела отца и сына».
Лапорте пора выписать Флику надбавку за работу воспитателем.
Флик наругал молодого игрока «Барсы» в перерыве матча: тот наступил бутсой на кресло
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Даже не представляете, как часто Ямаль обыгрывает. Сделал на 80 обводок больше преследователя в Ла Лиге