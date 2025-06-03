🎥 Урок от папы Флика. Тренер наглядно показал Ламину, как носить шорты 😁

17-летний Ламин Ямаль любит экстремально низко носить штаны – это дань молодежным трендам.

На тренировках штаны опускаются все ниже.

Весной Ламин праздновал голы за сборную Испании, приспуская шорты.

За празднование юноша получил критику от Рафаэля ван дер Варта: «Приспущенные шорты, недостаток старания, немного несерьезное поведение начинают беспокоить». Парень ответил экс-футболисту несколькими мемами и еще одним празднованием с приспущенными штанами.

Соцсети шутили, что Ламину нужен взрослый, который научит юного игрока правильно носить штаны. Такой человек нашелся – Ханси Флик.

На тренировке «Барсы» немец натянул шорты почти до груди Ламина, а тот и не возражал, только улыбался. Роликом поделился официальный аккаунт «блауграны», подписав: «Дела отца и сына».

Лапорте пора выписать Флику надбавку за работу воспитателем.

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Даже не представляете, как часто Ямаль обыгрывает. Сделал на 80 обводок больше преследователя в Ла Лиге