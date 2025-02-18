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Мы обновили систему банов – что изменилось?

2 k

Теперь есть 5 уровней.

Привет! На связи Спортс’’. У нас новости: чтобы читать нас и общаться в комментариях было комфортнее, мы усовершенствовали систему банов.

Теперь она учитывает общее количество нарушений и как часто они происходят.

Почему мы поменяли систему?

Раньше за нарушение правил пользователь мог получить два наказания: вечная блокировка для самых жестких случаев и бан на три дня в других случаях. При этом временные баны можно было получать много раз, это не влияло на показатели репутации. В итоге система не всегда позволяла решать главную задачу: предотвращать нарушения и неприемлемое поведение пользователей.

Поэтому мы ввели принцип адаптивных банов: каждый следующий дольше предыдущего. 

Пользователи, регулярно нарушающие правила, будут получать блокировки с каждым разом на более продолжительное время. Так получится и снизить вред для сообщества, и активнее подталкивать к ответственному поведению вместо токсичного.

Какие теперь есть виды банов?

Продолжительность блокировки зависит от ее уровня.

1-й уровень – бан на 3 дня

2-й уровень – бан на 10 дней

3-й уровень – бан на 30 дней

4-й уровень – бан на 90 дней

5-й уровень – вечный бан

Если в течение 90 дней после бана пользователь получает еще один – его ждет более продолжительная блокировка следующего уровня.

Если с даты окончания последнего бана прошло 90 дней, уровень обнуляется – и новый бан будет трехдневным (первого уровня).

Таким образом, постоянные нарушители с каждым разом будут получать более суровые наказания вплоть до вечной блокировки.

P.S. Если вы считаете, что забанены незаслуженно, напишите на почту abuse@sports.ru, чтобы мы могли разобраться в ситуации.

Лаборатория Спортса
Лаборатория Спортса
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157 комментариев
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В принципе, сама идея неплохая. Другой вопрос, за какие комментарии будут банить, потому что по ощущениям, иногда прилетает по решению левой пятки модератора.
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-5
+133
Лучше б объяснили, как так получается, что у вас люди получают вечные баны за то, что высказали свою точку зрения в тех провокационных ветках, которые вы сами же создаете. А другие, напротив, за противоположную точку зрения остаются целыми и невредимыми
+116
-10
+106
вопросы не к системе банов, а к их назначениям, тут тролли 24/7 тусуются, поливают грязью другие клубы, болел, игроков и ничего с ними не делается
+72
-4
+68
Ответ Николай Бойко
В принципе, сама идея неплохая. Другой вопрос, за какие комментарии будут банить, потому что по ощущениям, иногда прилетает по решению левой пятки модератора.
Сейчас по краю ходишь, Бро....😉
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Ответ burefan
Сейчас по краю ходишь, Бро....😉
Лезу на амбразуру за всех простых честных работяг спортса))
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-4
+45
Ответ заблокированному пользователю
Лучше б объяснили, как так получается, что у вас люди получают вечные баны за то, что высказали свою точку зрения в тех провокационных ветках, которые вы сами же создаете. А другие, напротив, за противоположную точку зрения остаются целыми и невредимыми
Да тут всё понятно. Как маленький.
Мне интересно когда начнуть банить ботов и "мертвые" акки, которые резко оживают и строчат сотни полит комментов(угадайте какой направленности ага).
+48
-7
+41
Ответ Tun
вопросы не к системе банов, а к их назначениям, тут тролли 24/7 тусуются, поливают грязью другие клубы, болел, игроков и ничего с ними не делается
С троллями ничего делать не будут, так как они создают трафик комментариев.
+34
0
+34
У вас модеры всё равно банять за что хотят. Могут за более лайтовые слова забанить, чем в ваших же заголовках на главной.
+32
0
+32
Ответ заблокированному пользователю
Лучше б объяснили, как так получается, что у вас люди получают вечные баны за то, что высказали свою точку зрения в тех провокационных ветках, которые вы сами же создаете. А другие, напротив, за противоположную точку зрения остаются целыми и невредимыми
"Пользователь заблокирован" ахахха))
+26
0
+26
Ответ Tun
вопросы не к системе банов, а к их назначениям, тут тролли 24/7 тусуются, поливают грязью другие клубы, болел, игроков и ничего с ними не делается
причём часто тролли «на редакции»
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-3
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