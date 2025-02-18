Мы обновили систему банов – что изменилось?
Теперь есть 5 уровней.
Привет! На связи Спортс’’. У нас новости: чтобы читать нас и общаться в комментариях было комфортнее, мы усовершенствовали систему банов.
Теперь она учитывает общее количество нарушений и как часто они происходят.
Почему мы поменяли систему?
Раньше за нарушение правил пользователь мог получить два наказания: вечная блокировка для самых жестких случаев и бан на три дня в других случаях. При этом временные баны можно было получать много раз, это не влияло на показатели репутации. В итоге система не всегда позволяла решать главную задачу: предотвращать нарушения и неприемлемое поведение пользователей.
Поэтому мы ввели принцип адаптивных банов: каждый следующий дольше предыдущего.
Пользователи, регулярно нарушающие правила, будут получать блокировки с каждым разом на более продолжительное время. Так получится и снизить вред для сообщества, и активнее подталкивать к ответственному поведению вместо токсичного.
Какие теперь есть виды банов?
Продолжительность блокировки зависит от ее уровня.
1-й уровень – бан на 3 дня
2-й уровень – бан на 10 дней
3-й уровень – бан на 30 дней
4-й уровень – бан на 90 дней
5-й уровень – вечный бан
Если в течение 90 дней после бана пользователь получает еще один – его ждет более продолжительная блокировка следующего уровня.
Если с даты окончания последнего бана прошло 90 дней, уровень обнуляется – и новый бан будет трехдневным (первого уровня).
Таким образом, постоянные нарушители с каждым разом будут получать более суровые наказания вплоть до вечной блокировки.
P.S. Если вы считаете, что забанены незаслуженно, напишите на почту abuse@sports.ru, чтобы мы могли разобраться в ситуации.
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Мне интересно когда начнуть банить ботов и "мертвые" акки, которые резко оживают и строчат сотни полит комментов(угадайте какой направленности ага).