Кто у «Сити» сыграет против Винисиуса? Варианты на самую слабую позицию Пепа

Идеального решения нет.

В эту секунду Пепа мучают ровно два вопроса:

1. Как он докатился до чанта «К утру тебя уволят», который ему скандирует каждый английский стадион?

2. Как сдержать Винисиуса Жуниора в плей-офф ЛЧ?

Ответом на второй вопрос всегда шел Кайл Уокер. Сейчас Кайла нет – ночной кошмар Винисиуса сбежал посреди сезона в «Милан». Важность Уокера для матчей с «Реалом» невозможно переоценить. Идеально ее характеризует табличка:

Да, вы все правильно уловили: с Кайлом и без «Сити» – две разные команды. Самый шокирующий факт – частота, с которой «Мадрид» забивал. С Уокером на поле на это уходило 138 минут. Когда Уокера не было – всего 26. Между доступностью Кайла и проходом «Сити» в следующий раунд есть чуть ли не прямая связь. Если Уокер проводил оба матча – проходил «Сити» (сезоны-2019/20 и 2022/23). Если нет – дальше шел «Мадрид» (сезоны-2021/22 и 2023/24).

Показательно, что главные тренерские ходы в противостоянии тоже связаны с фигурой и зоной обитания Кайла:

● В полуфинале-2022 Уокер провел 70 минут из 210. За эти 70 «Сити» не пропустил. За оставшиеся 140 – шесть раз. На «Этихаде» его пытался подменить знающий Винисиуса по сборной Фернандиньо. Ход Пепа провалился – опорник вчистую проиграл в скорости;

● Полуфиналы-2023 с «Реалом» – единственная стадия в плей-офф, когда Пеп отказался от четверки ЦЗ и выпустил Уокера в старте. Цель – сдерживание Винисиуса в прямой дуэли. Решение оправдалось – бразилец не совладал с вызовом, особенно на «Этихаде» (0 удачных обводок);

● Реакция Анчелотти на отсутствие Уокера в прошлом сезоне – попытка сдвоить левый фланг. В зону к Винисиусу регулярно сваливался Родриго. Пеп после матча признал, что ход впечатлил и напрямую повлиял на рисунок. Один из мячей организовала именно пара бразильцев.

В этот раз головной боли Пепу добавляет фигура Килиана Мбаппе – еще одного игрока, который называл Уокера самым сложным соперником в карьере. Вероятно, даже пиковый Кайл не справился бы с двойным испытанием. Та версия, которая предстала в этом сезоне, и подавно.

Какие варианты есть у Пепа взамен?

Внезапный фаворит Гвардиолы – опорник Нунеш

Вероятность появления – 40%

В последних матчах на позиции правого защитника «Сити» прописался Матеуш Нунеш. Похоже, португальца готовят к дуэли с Винисиусом так же, как Рокки – к встрече с Иваном Драго. Что на это указывает? Встреча с «Лейтон Ориент» в Кубке Англии. Пеп по ходу матча поменял трех защитников из четырех. Правый фланг – единственная зона, которая обошлась без изменений. Нунеш просидел в запасе весь матч. Вероятно, копит силы именно на «Реал».

Преимущество Матеуша перед остальными – скорость. Благодаря мощным легким может исполнить даже классического фулбека – с рывками по всему флангу. С таким компаньоном проще Филу Фодену – англичанин может спокойно уходить в середину. Иногда Пеп даже подстраивает план под португальца – за счет рывков Нунеш растерзал высокую линию «Челси».

Главный минус понятен. Нунеш не защитник. Желание Пепа его вылепить – попытка хоть куда-то встроить игрока, который не потянул роль опорного по IQ, но уж очень старается на тренировках. Самая частая проблема – дуэли 1-в-1. Нунеш слишком бездумно выбрасывается. Далее не успевает нагнать. В Лиге чемпионов за это наказывали и «ПСЖ», и «Брюгге».

В игре с «Арсеналом» Пеп пытался помочь. Чтобы не оставлять Нунеша без подстраховки, к нему на фланг регулярно смещался Бернарду. Провалов удалось избежать, но по цепочке вскрылась опорная «Сити», которую Силва контролирует в обычном сценарии.

Сыграть с четверкой ЦЗ – это идея Пепа из требл-сезона

Вероятность появления – 30%

Врачи «Сити» творят магию. Матч с «Реалом» – первый в сезоне, к которому готовы абсолютно все ЦЗ. На ноги поставили даже Диаша и Аке, которые вылетают каждые две недели. Пепу даже доступен вариант с появлением четверки ЦЗ в старте. Для тех, кто забыл: в таком образе оборона «Сити» прошла путь к победе в ЛЧ.

Понятное дело, что не все ЦЗ могут сыграть справа. Левши Аке и Гвардиол даже не рассматриваются. Бэкграунд есть только у Стоунза и Аканджи. Их преимущество перед Нунешем – опыт и наличие хоть каких-то оборонительных качеств. Стоунз точно не будет выбрасываться. Аканджи – точно доведет борьбу до конца.

Проблема – текущее состояние. Стоунз редко вытягивает полный матч. Аканджи редко вытягивает матч без ошибок. Одна из причин – безумный объем эпизодов, которые надо гасить без поддержки опорника. «Сити» больше не держит соперника на расстоянии вытянутой руки. Защитники вынуждено берут двойную нагрузку. Из-за этого ошибаются даже самые надежные.

Рико Льюис – единственный правый защитник в составе

Вероятность появления – 15%

Если бы матчи с «Реалом» проходили в начале сезона, вопрос с правым защитником даже не стоял бы на повестке. Рико Льюис блистал на этом этапе. Не только усадил Уокера в запас, но и потянул новую роль в атаке, которая требовала подъема в чужую опорную. Там здорово комбинировал с Холандом и даже получал голевые моменты (редкость для ложных фулбеков).

Что пошло не так? Рико загоняли. Так много никогда не играл. Несмотря на то, что целый месяц не появлялся в основе, уже побил рекорд по сыгранным минутам за «Сити». Появление на «Реал» почти исключено. Рико – боец (натурально – несколько лет бокса за плечами), но силенок для беготни за лучшими дриблерами все же не хватает. Слова Пепа: «Если бы Рико был чуть выше, мог бы уже сейчас быть лучшим на своей позиции».

Шанс для Хусанова?

Вероятность появления – 10%

Пеп точно рассматривает узбекистанца как потенциального наследника Уокера. Все данные есть:

Опыт на правом фланге – ☑️

Скорость – ☑️

Надежность в дуэлях – ☑️

Домосед при владении – ☑️

Сходств и правда много, но пока такой вариант видится лишь на перспективу. Пока – обязательный период адаптации, который усложняет языковой барьер (Пеп уже учит русский) и безумный график («Сити» вообще не тренируется). Опыта игры в роли Уокера тоже пока нет. Оба матча за «Сити» Хусанов проводил в центре защиты. Едва ли Пеп рискнет. Появление Хусанова на «Челси» каталонец признал ошибкой.

Выпустить двух защитников на фланге

Вероятность появления – 5%

Одна из попыток Пепа решить проблему правого фланга – выставить там не одного, а сразу двух защитников. В подобных экспериментах участвовали Уокер и Льюис. Кайл играл правого защитника, Рико – правого полузащитника. Учитывая любовь Анчелотти к сдваиванию фланга, вполне актуальная опция на «Мадрид». Вариантов хватает даже после ухода Уокера.

Проблем – две. Во-первых, все предыдущие попытки провалились – игрокам не хватало коммуникации. Во-вторых, страдала атака – через правый фланг «Сити» вообще не атаковал. Единственный шанс Пепа – переиграть «Мадрид» по бразильской системе. Ограничивать атаку с такой постановкой задачи – преступление. Гвардиола едва ли на него пойдет.

Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff Justin Setterfield / Staff; East News /Kieran Cleeves/Sportimage/Cal Sport Media, AP Photo/Dave Thompson