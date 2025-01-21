«Манчестер Юнайтед» в 22-м туре Премьер-лиги уступил «Брайтону» со счетом 1:3. «Красные дьяволы» потерпели поражение в семи из 15-ти матчей под руководством Рубена Аморима.

После очередного поражения тренер был зол и откровенен с прессой:

«Представьте, каково фанатам «МЮ», каково мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего. Нам нужно пережить этот момент. Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед».

Футболистов Аморим не жалел, передает инсайдер UTD Menace. После поражения в раздевалке тренер дал волю сильнейшей ярости: стулья летали по помещению, столы были перевернуты.

Португалец дал понять каждому футболисту: «Приводи себя в форму или катись отсюда к черту». Игроки сидели молча, были даже слезы.

Инсайд подтверждает сообщение от авторитетного The Athletic. По сведениям издания, тренер жестко критиковал подопечных и даже повредил телевизор с большим экраном в раздевалке, технику придется чинить.

В клубе считают такое поведение нетипичным для Аморима, обычно он предпочитает подходить к анализу игры с холодной головой, добавляет источник.

Что думаете о такой реакции тренера на происходящее в команде?

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