«МЮ» вновь проиграл. Болельщики быстро нашли, кто виноват, и это не Аморим

В воскресенье на «Олд Траффорд» «МЮ» принимал «Брайтон» и вновь проиграл − 1:3, хотя в первом тайме казалось, что у манкунианцев есть шанс зацепиться.

Первый гол в матче забил Янкуба Минте уже на пятой минуте, а на 23-й Фернандеш с пенальти счет сравнял. Во втором все стало куда серьезнее для хозяев: судья Питер Бэнкс после просмотра VAR отменил гол Жоао Педро, но Митоми и Рюттер все-таки добили «Юнайтед».

В социальных сетях фанаты «МЮ» нашли виновного. И нет, это не главный тренер Рубен Аморим или Андре Онана, который допустил очередную ошибку . Их слоном в комнате стал защитник Нусаир Мазрауи. Многие из них удивились, как футболист, которого хвалили при Тен Хаге, так сдал при Амориме.

💭«Что случилось с Мазрауи после ухода Тен Хага?»

💭«Мазрауи при Тен Хаге отличается от Мазрауи при Амориме».

💭«Худшая игра, которую я видел у Мазрауи».

💭«После ухода Тен Хага Мазрауи не так хорош».

💭«Вторая игра подряд, в которой Мазрауи был абсолютно ужасен».

💭«С тех пор, как пришел Аморим, игра Мазрауи − полное дерьмо».

А вы согласны с их оценкой? Пишите в комментариях.