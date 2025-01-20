«Если считаете себя тупым, то помните, что есть человек, поменявший Де Хеа на Онана»: фаны «МЮ» уже не могут терпеть вратаря
Андре Онана снова провел провальный матч в «МЮ», допустив ошибки перед голами «Брайтона».
Фанаты «МЮ» снова недовольны, терпеть ошибки Онана им становится все труднее. Многие после матча вспомнили решение Тен Хага отпустить Давида Де Хеа.
📝 «Одна из самых больших ошибок «МЮ» - отпустить Де Хеа, чтобы заменить его на Онана».
📝 «Если вы считаете себя тупым, то вспомните, что есть человек, который отпустил Де Хеа и взял Онана».
📝 «Один из самых плохих вратарей в истории АПЛ».
📝 «Почему не играет Байындыр?»
📝 «Тен Хаг меняет Де Хеа на Онана:
📝 «Онана против «Брайтона»:
Онана: 10 ошибок за 2 года.
Так понятнее?