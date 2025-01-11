«Они сделали Месси чемпионом мира»: Бруну Алвеш объяснил, как Роналду выиграть ЧМ – Португалии нужно равняться на Аргентину 🤯
Криштиану Роналду, бесспорно, один из лучших футболистов в истории. В копилке португальца не хватает лишь одного заветного трофея – кубка чемпионата мира. У его вечного оппонента, Лео Месси, долгое время вообще не было трофеев со сборной Аргентины, все изменил катарский мундиаль 2022 года.
Бруну Алвеш, выступавший среди прочего за петербургский «Зенит», считает, что футболисты сборной Португалии должны брать пример с игроков национальной команды Аргентины:
«Идеальным завершением карьеры Роналду будет победа на чемпионате мира в 2026 году. Криштиану всегда гордо нес флаг нашей страны, и именно поэтому я думаю, что сборная Португалии и весь португальский народ должны сделать все возможное, чтобы сделать его чемпионом мира.
Я надеюсь, что игроки сборной Португалии объединятся, чтобы сделать Криштиану Роналду чемпионом мира. Думаю, мы все должны отдать ему должное, потому что он так много дал всему португальскому футболу.
Посмотрите, что показала сборная Аргентины, сделавшая Месси чемпионом мира. Я видел, как сильно аргентинские игроки были преданы своему делу, у них была цель сделать Месси чемпионом мира. Мне бы хотелось, чтобы Португалия, наша национальная сборная, сделала то же самое для Роналду».
Когда в в сентябре прошлого года у Криро спросили, примет ли он участие в следующем мундиале, он ответил расплывчато: «До 2026 года еще далеко, не могу ответить на этот вопрос. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный».
Как думаете, увидим Криша на ближайшем ЧМ?
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Показательный момент на Евро 2024 :
Роналду французский защитник в подкате завалил на газон, по ногам заехал. Роналду корчится от боли.
Ни один игрок Португалии не подошел к нему, НИ ОДИН.
А рядом стоящий Бернарду Силва и вовсе перешагнул через капитана и пошел дальше.
Встать роналду помог француз Эрнандес)))
А теперь посмотрите на Аргентину и когда на Месси нарушают) Игроки как коршуны налетают на " обидчика" Капитана.
Они готовы умирать на поле за Лео, биться за него как за вожака.
совет. для начала сократите времяпровождение статиста в сборной.
У Лео 1067 игр и 850 голов
У Роналду 1230 игр и 917 голов
Еще не забываем про 91 гол Месси за календарный год, что не удалось даже близко якобы сильнейшему голеодору?)