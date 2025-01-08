😡 Перес недоволен поведением Винисиуса. По бразильцу прошелся даже Руд Гуллит – поставил в пример Месси

В матче против «Валенсии» Винисиус толкнул в шею вратаря соперника, за секунду до этого Димитриевски похлопал бразильца по голове. Вингеру «Мадрида» показали прямую красную, он дисквалифицирован на два матча.

Похоже, Винисиус уже довел и руководство «сливочных». По данным El Chiringuito, поведением Вини недоволен Флорентино Перес: президент «Мадрида» считает, что бразилец должен вести себя более профессионально, соответствуя своему возрасту и статусу игрока «королевского клуба».

Теперь до Вини добрался и легендарный Руд Гуллит:

«Понимаю, Винисиусу показалось, что вратарь его поддел, но то же самое относится и к самому Винисиусу. Если ты атакуешь соперника, то не можешь просто рассчитывать на сочувствие. Ему [Винисиусу] нужно научиться молчать.

Посмотрите на Месси, его тоже все время пинали, а он просто вставал и продолжал играть. Но Винисиус постоянно жалуется, постоянно провоцирует, играя с болельщиками другой команды. Я уверен, что «Мадрид» тоже говорит ему об этом, но, похоже, Винисиус просто не может изменить свое поведение».

А вы согласны с оценкой Гуллита?

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