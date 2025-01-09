🔥 Сборная одноклубников Месси VS товарищи Роналду. Чья команда окажется сильнее?

Кажется, дебаты о Лионеле Месси и Криштиану Роналду не стихнут никогда. Теперь обсуждения дошли до футболистов, с которыми легенды делили поле, – и португалец, и аргентинец выступали бок о бок с выдающимися игроками.

Портал Football Tweet составил сборные одноклубников Лео и Криша. В команды попали игроки, с которыми легенды провели наибольшее количество матчей, получилось любопытно.

В команде Месси – сплошь представители «Барсы»: Неймар, Луис Суарес, Педро, Андрес Иньеста, Серджи Бускетс, Хави, Жорди Альба, Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Дани Алвес и Виктор Вальдес.

С Неймаром Лео также поиграл в составе «ПСЖ», а с Бускетсом, Альбой и Суаресом воссоединился в «Интер Майами». С Буси аргентинец чаще всего делил поле – 601 совместный матч.

Сборная Роналду получилась немного разнообразия с точки зрения клубных прописок игроков. За «Манчестер Юнайтед» отвечают Райан Гиггз и Уэйн Руни, все остальные представляют «Мадрид»: Карим Бензема, Иско, Хаби Алонсо, Лука Модрич, Марсело, Серхио Рамос, Пепе, Рафаэль Варан и Икер Касильяс.

Наибольшее количество совместных игр португалец провел с соотечественником Пепе – они 348 раз делили поле.

Фанаты попытались выбрать лучший состав:

💭 «Было близко, но команда Роналду лучше».

💭 «Криштиану провел слишком мало времени в том самом «Манчестер Юнайтед» нулевых, за который выступили великие игроки. Если бы он провел с ними больше матчей, в команде были бы только игроки «МЮ».

💭 «Забавно, что Месси перевез практически половину этой команды с собой в США!»

💭 «Команда Роналду сильнее, но это не значит, что команда Месси плоха. Удивительно, сколько тут ярких имен».

💭 «Конечно, состав Месси лучше. Одна полузащита чего стоит».

💭 «Команда Роналду гораздо сильнее, но, должен признать, полузащита команды Месси великолепна».

А чьему составу отдадите предпочтение вы?

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