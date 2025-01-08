«Он был моим кошмаром»: экс-голкипер «Атлетико» сделал однозначный выбор между Месси и Роналду – играл против обоих

Бывший испанский голкипер Роберто Хименес признался, что против Лионеля Месси ему было играть тяжелее, чем против Криштиану Роналду.

В подкасте Los Fulanos экс-голкипер рассказал об опыте выступления против легенд:

«У меня никогда не получалось остановить Месси. Всякий раз, когда он оказывался рядом, он забивал. Криштиану играет по-другому и дает больше шансов остановить его, против него играть веселее. А Месси для меня был настоящим кошмаром.

У меня есть футболки всех великих игроков, с которыми я встречался на поле, есть майки всех моих футбольных друзей, но я никогда не хотел получить футболку Лионеля Месси.

Теперь я сожалею, что не обменялся с ним футболками. Через много лет ты рассказываешь: «Ну, я играл против него». Да, он сводил меня с ума, но все же я тоже был там, делил с ним поле. А футболку я у него никогда не просил, потому что он всегда меня унижал.

Несколько лет назад пивной бренд дарил пиво каждому голкиперу, в ворота которого забивал Месси. У меня дома есть целых 13 бутылок! Думаю, я вхожу в число вратарей, которые получили больше всего бутылок в той акции».

Хименес и Месси встречались на поле семь раз, голкипер пропустил от аргентинца 13 мячей. Против «Мадрида» Криштиану Роналду Роберто играл пять раз и пропустил шесть голов от португальца.

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