🎥 Вот это смелость! Юный маскот «шпор» почти организовал трансфер Ван Дейка в «Тоттенхэм» – привел отличный аргумент 😃

В рамках полуфинала Кубка лиги в гости к «Тоттенхэму» заглянул «Ливерпуль». Команды встречаются второй раз за сезон, 22 декабря «красне» со счетом 6:3 обыграли «шпор» в 17-м туре Премьер-лиги.

Команда Постекоглу не может выиграть с момента победы над «Ман Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Лиги. Лондонцев мучают травмы, за последние четыре матча они пропустили 11 голов – в том числе шесть от мерсисайдцев.

Юный маскот «шпор» нашел решение проблемы: надо пригласить в команду лидера соперника. Для этого идеально подойдет Ван Дейк, у которого этим летом как раз истекает соглашение с «красными».

Перед кубковой игрой команд маскоты «шпор» встречали футболистов в подтрибунке, когда дети заметили Вирджила, они начали радостно выкрикивать его фамилию. А самый смелый парнишка уверенно заявил:

«Ван Дейк, переходи в «Тоттенхэм»! Сейчас у нас в команде как раз вообще нет хороших защитников!»

Маскоты «шпор» вообще любят радовать болельщиков. Например, в 2023 году перед матчем с «Ньюкаслом» детишки показали чемпионскую разминку .

К сожалению, встреча «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» в текущем розыгрыше Кубка лиги началась печально. Уже на 8-й минуте Родриго Бентанкур потерял сознание – причину еще выясняют.

Здоровья!

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