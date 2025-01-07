Вот во сколько клубам АПЛ обходится каждый гол и ассист от ведущей атакующей группы. В топе неожиданная команда

Пользователь Reddit посчитал во сколько каждой команде АПЛ обошлась покупка ведущего атакующего трио, а затем поделил общую сумму на общее количество голов и ассистов.

Как определить, кто попал в список игроков? Автор дал пояснения, что для «Челси» это Джексон, Мадуэке и Нето, для «Лестера» − Варди, Буонанотте, Мавидиди, а для «Эвертона» − Кэлверт-Льюин, Ндиайе, Макнил.

Лучше всего деньги на группу атаки потратили в «Лестере» − каждое очко по «гол плюс пас» команде обходится всего в 380 тысяч фунтов. «Брентфорд» и «Фулхэм», которые идут следом, тратят в три раза больше.

На удивление самое плохое соотношение у «Манчестер Юнайтед» − 6,3 млн фунтов, что почти в 20 раз больше, чем у «Лестера». Далее идут «Челси», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». «Арсенал» и «Ливерпуль» ближе к лидерам − седьмое и восьмое место.