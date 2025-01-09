Страшный эпизод в матче полуфинала Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» произошел на шестой минуте.

Хозяева подавали угловой, Родриго Бентанкур стоял рядом с Раду Дрэгушином и двумя игроками «Ливерпуля». В какой-то момент уругваец оторвался от опеки и бросился в сторону летящего мяча, прыгнул, промахнулся мимо него и рухнул на газон.

Осторожно, если вы впечатлительный, то лучше не смотрите видео.

Даже после нескольких просмотров повтора непонятно, что конкретно произошло с игроком: он потерял сознание до контакта с газоном или уже после.

Пока официальной информации нет, приходится довольствоваться различными версиями: проблема с сердцем, инсульт (на повторе до подачи углового заметили, что Бентанкур щелкнул челюстью), перелом ключицы и даже перелом шеи.

Официальный аккаунт «Тоттенхэма» дал обнадеживающую информацию: «Мы можем подтвердить, что Родриго находится в сознании, разговаривает и отправится в больницу для дальнейшего обследования».

Пост будет обновлен, как только появится официальная информация.