Салах опять назвал этот сезон последним в «Ливерпуле» – уже четвертый раз! Перед последним продлением говорил то же самое

Летом Мохамед Салах станет свободным агентом. Пресса утверждает, что в услугах египтянина заинтересован «ПСЖ»: парижане предлагают ему контракт на три года с зарплатой 500 тысяч евро в неделю, пишет журналист Ромен Колле Годен.

Сам Мохамед продолжает называть сезон-2024/25 последним в составе «Ливерпуля». В свежем интервью Sky Sports он заявил :

«Пока это мои последние шесть месяцев в клубе. В переговорах нет никакого прогресса, мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам остается только ждать и смотреть. Я действительно хочу победить в АПЛ с «Ливерпулем», сейчас мой последний год в клубе, поэтому хочется сделать что-то особенное для города».

Фанатов «красных» очередное заявление Салаха вообще не беспокоит: египтянин говорит об уходе из «Ливерпуля» в четвертый раз за сезон!

1 декабря «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Ман Сити», Салах оформил 1+1 по системе «гол+пас», а после матча заявил :

«Честно говоря, ситуация [с истекающим контрактом] сидит в моей голове. На сегодня это моя последняя домашняя игра против «Манчестер Сити» за «Ливерпуль», так что я хотел просто насладиться матчем».

У Слота позже спросили, как интерпретировать слова египтянина, тренер отшутился: «Может, он что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити», поэтому не ожидает, что они будут в АПЛ в следующем сезоне. Это шутка! Повторяю, это шутка!»

В конце ноября фараон тоже жаловался прессе на клуб:

«Уже почти декабрь, а я всё ещё не получил ни одного предложения остаться. Сейчас я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Я в клубе уже долго, другой подобной команды нет, но ситуация не в моих руках, пока я ничего не знаю о своем будущем».

А самый первый намек от Салаха «Ливерпуль» получил еще в сентябре после победы над «Ман Юнайтед» – египтянин в той встрече забил и отдал два ассиста. После матча он вышел к прессе:

«Как вам известно, это мой последний год в «Ливерпуле», хочу им насладиться. Пока никто в клубе не приходил ко мне с новым контрактом. Посмотрим, что будет дальше».

Последнее продление контракта Мо с «Ливерпулем» состоялось 1 июля 2022 года. Вы не поверите, но зимой 2021-го египтянин называл сезон-2021/22 последним на «Энфилде»:

«У меня скоро истекает контракт – пока больше ничего сказать не могу. Я, конечно, хочу остаться в «Ливерпуле», но решение будет принимать руководство».

Мо, да Вы манипулятор!

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