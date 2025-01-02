Сборная будущих свободных агентов по версии Transfermarkt. Этот состав бы мог громко пошуметь
В начале января 2025-го во многих странах открылось зимнее трансферное окно. Это значит, что команды могут официально усилиться перед второй половиной сезона.
Кроме того, те футболисты, чьи контракты заканчиваются через полгода, имеют полное право говорить с другими клубами насчет перехода к ним летом в качестве свободных агентов.
Transfermarkt собрал сборную из подобных игроков, руководствуясь позициями, а не трансферной стоимостью, указанной под фамилиями. С высокой вероятностью почти все из списка останутся в тех же командах, но все же шанс увидеть их в других футболках есть.
А как вам кажется, смогла бы такая команда наделать шороха в Лиге чемпионов? Пишите в комментариях.