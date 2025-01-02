Трент готов остаться в «Ливерпуле», если клуб выполнит два условия. Одно косвенно связано с Ван Дейком

Сага Александер-Арнолда с каждым днем становится все запутаннее. Испанские медиа уже отправили Трента в «Мадрид», английские журналисты настаивают на том, что защитник останется в «Ливерпуле».

По сведениям The Times, «красные» отказались продавать игрока «Реалу» в январе. Как утверждает Marca, «сливочные» готовы предложить мерсисайдцам 20 млн евро за Александер-Арнолда. В декабре издание Liverpool Echo сообщило, что пока защитник не выразил желания покинуть «Энфилд», и, судя по всему, «красные» еще не оставили попыток убедить его остаться.

Журналист Бен Джейкобс в интервью talkSPORT поделился новым инсайдом о будущем футболиста:

«Я слышал, что, хотя Трент и не готов к переходу в середине сезона, он хочет, чтобы «Ливерпуль» выполнил два условия: контракт минимум на три года и капитанскую повязку в обозримом будущем. Поэтому нужно быть внимательнее к ситуации с Ван Дейком.

Важно понять, не переплетены ли как-то переговоры Вирджила ван Дейка и Александер-Арнолда с клубом. И если Тренту скажут, что в долгосрочной перспективе он может рассчитывать на звание капитана, повлияет ли это на Ван Дейка?

Однако на данный момент, думаю, «Ливерпуль» более уверен в том, что Ван Дейк и Салах останутся, а вот будущее Александера-Арнолда в клубе остается под большим вопросом».

Что думаете о требованиях Трента?

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