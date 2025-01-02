Топ-10 лучших бомбардиров из АПЛ во всех турнирах за 2024 год! Лидер оторвался от второго места на 9 голов 🤯

Статистический портал Squawka подсчитал, кто из игроков, выступающих за клубы Премьер-лиги, забил наибольшее количество голов во всех турнирах за 2024 год.

Первую строчку занял Эрлинг Холанд. Несмотря сложности в первой половине сезона-2024/25, за год норвежец забил 39 мячей во всех клубных соревнованиях. Нападающий «Ман Сити» занимает третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров года в топовых европейских лигах, уступая лишь Роберту Левандовскому и Харри Кейну.

Второе место в топе лучших бомбардиров из АПЛ разделили Мо Салах и Коул Палмер – парни забили 29 мячей в 2024 году. Особенно впечатляет египтянин, который за первую половину сезона-2024/25 отметился 20-ю голами и 17-ю ассистами во всех турнирах. Александер Исак из «Ньюкасла» отстал от звезд «Ливерпуля» и «Челси» всего на два мяча.

Топ-10 лучших бомбардиров из АПЛ во всех турнирах за 2024 год

Как вам такие цифры?

Топ-10 лучших бомбардиров Европы в 2024 году. Винисиус только шестой, в лидерах возрастные игроки

🎥 Холанд на радостях от победы «Сити» выругался в прямом эфире! Эрлинг и раньше не сдерживался перед камерами 🤣

Сборная будущих свободных агентов по версии Transfermarkt. Этот состав бы мог громко пошуметь