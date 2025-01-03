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Ольмо может бесплатно уйти из «Барсы». Выбираем для Дани новый клуб при помощи ИИ 🔥

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«Барселона» не может зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. В медиа главный акцент, конечно, делается на победителе чемпионата Европы, за которого летом «блауграна» заплатила 60 млн евро.

По сведениям Mundo Deportivo, каталонцы надеются, что футболистов официально зарегистрируют до 31 января и они смогут без проблем выступать за «Барсу» во всех турнирах. Как пишет Marca, RFEF не зарегистрирует игроков, тогда «блауграна» может обратиться в Верховный спортивный совет или в суд общей юрисдикции – ранее иск каталонцев был отклонен дважды.

Если Ольмо все же придется покинуть «Барселону», без работы он не останется, в услугах испанца заинтересовано несколько грандов, уверяют журналисты из разных стран.

ИИ попробовал подыскать для Дани новый клуб.

Может, возьмет Ла Лигу с «Атлетико»? На зимний перерыв «матрасники» ушли лидером чемпионата, в последнем туре обыграв «Барсу».

Страшный сон «кулес» выглядит так:

Еще до перехода в «Лейпциг», Дани интересовалась «Бавария», об этом рассказал агент игрока. Победа в домашнем финале ЛЧ на «Альянц Арене» звучит отлично.

Интерес к Дани проявляют и в Англии. Может, испанец вернет «Сити» форму прошлых сезонов?

Или станет очередным новичком «Челси»?

«Арсенал» точно придумает, как использовать испанца на угловых.

А вдруг для спасения «Ман Юнайтед» Рубену Амориму не хватает именно Ольмо?

Как вам вариант с возвращением в «Лейпциг»? Там Ольмо будет ждать Юрген Клопп.

Лучший расклад для поклонников «Барселоны»: клуб разобрался с долгами, Дани Ольмо и Жоан Лапорта счастливы – игрок остается в столице Каталонии.

Куда отправим Дани?

🤣 Регистрация Ольмо – уже мем. Лапорту отправили на заработки в казино и «Игру в кальмара», для Дани ищут новый клуб

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