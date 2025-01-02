🤣 Регистрация Ольмо – уже мем. Лапорту отправили на заработки в казино и «Игру в кальмара», для Дани ищут новый клуб

В новым году у «Барселоны» остались старые проблемы. Финансовые сложности не дают клубу зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора . Каталонцы обращались в суд, но их иск был отклонен дважды.

Как пишет Diario Sport, несколько клубов Ла Лиги готовы пойти в суд с требованием признать этот сезон недействительным, если лига зарегистрирует игроков под давлением «Барселоны». По сведениям As, в контракте Ольмо есть пункт, позволяющий испанцу расстаться с «блауграной» бесплатно, – такой сценарий серьезно ударит по финансам клуба.

Лапорта оказался в сложном положении. А болельщики принялись клепать мемы, шутки делают даже поклонники «Барсы».

Вот несколько фанатских мемов о Дани и его регистрации:

💭 «Два безработных человека смотрят друг на друга».

💭 «Лапорта и деньги на регистрацию Ольмо».

💭 «Дани Ольмо и его окружение идут к Лапорте, чтобы получить деньги по пятилетнему контракту, отработав шесть месяцев».

💭 «Срочно: Если вам позвонят с нового номера, не поднимайте трубку. Это Лапорта, который просит одолжить деньги для регистрации Дани Ольмо».

💭 «Лапорта случайно приберег Ольмо для важных матчей Лиги чемпионов».

💭 «Теперь я понимаю это празднование Ольмо. Лапорта, что ты натворил?»

Для Дани уже подыскивают новый клуб.

💭 «Мы его заберем».

💭 «Лапорта примет участие в третьем сезоне «Игры в кальмара», чтобы заработать на регистрацию Ольмо».

А возможно, на шоу отправят самого Дани.

Про Пау Виктора все забыли!

💭 «2024: 60 млн евро. 2025: свободный агент».

Лапорта и компания найдут выход из непростой ситуации?

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