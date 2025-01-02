На кубковый матч Флик приготовил для «Барсы» три изменения. Один игрок дебютирует за клуб
4 января «Барселона» проведет первый матч в новом году. В соперниках в рамках Кубка Испании станет «Барбастро», клуб четвертого испанского дивизиона. Главный тренер «Барсы» Ханси Флик приготовил несколько сюрпризов в составе.
Рональд Араухо вместо Пау Кубарси
Араухо еще ни разу не сыграл за «Барселону» в этом сезоне и Флик позволит ему дебютировать против более легких соперников, что позволит Кубарси отдохнуть.
Войчех Шченсны вместо Иньяки Пеньи
Если Араухо дебютирует в сезоне, то поляк в принципе впервые выйдет на поле за новый клуб. Войчех Шченсы получит шанс показать, что ничем не хуже Пеньи.
Ансу Фати вместо Рафиньи
Ожидается, что Ансу Фати вернется в состав «Барселоны» на матч с «Барбастро». По плану Флика это должно дать отдых Рафинье, в котором он нуждается перед Суперкубком Испании.
Фати, прощай, пора домой