🎥 Ламин точно не зазвездился! Игрока заметили в обычном магазине – он следил за братом, пока мама выбирала продукты
Ламин Ямаль очень любит своего младшего брата. Карапуз сопровождал звезду «Барселоны» на церемонии вручения «Золотого мяча».
В осенний международный перерыв футболист тоже уделил время братику.
Сейчас Ламин восстанавливается после травмы. Он уже провел часть тренировки с «Барсой», испанец надеется, что сможет сыграть с «Атлетиком» в Суперкубке Испании.
Похоже, мама 17-летней суперзвезды не дает сыну отдохнуть! Ямаль с семьей пошел в обычный супермаркет – для прикрытия надел маску. Пока мама выбирала продукты, лучший молодой игрок мира присматривал за братом.
Ламин снял видео в магазине Mercadona – это крупнейшая в Испании сеть супермаркетов, известная широким ассортиментом продуктов и низкими ценами.
Вот, кто точно пока не поймал звезду.
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А знаете, кто им мешает делать это постянно и спокойно?
Правильно, те люди, кто их и
называет высокомерными мажориками.
Ну либо обычные фанаты, которые сразу начинают тыкать пальцем и глазеть без отрыва.
когда сваливается такое на голову:
быть звездой
и не отсвечивать.
(болельщик реала)