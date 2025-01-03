🎥 Ламин точно не зазвездился! Игрока заметили в обычном магазине – он следил за братом, пока мама выбирала продукты

Ламин Ямаль очень любит своего младшего брата. Карапуз сопровождал звезду «Барселоны» на церемонии вручения «Золотого мяча».

В осенний международный перерыв футболист тоже уделил время братику.

Сейчас Ламин восстанавливается после травмы. Он уже провел часть тренировки с «Барсой», испанец надеется, что сможет сыграть с «Атлетиком» в Суперкубке Испании.

Похоже, мама 17-летней суперзвезды не дает сыну отдохнуть! Ямаль с семьей пошел в обычный супермаркет – для прикрытия надел маску. Пока мама выбирала продукты, лучший молодой игрок мира присматривал за братом.

Ламин снял видео в магазине Mercadona – это крупнейшая в Испании сеть супермаркетов, известная широким ассортиментом продуктов и низкими ценами.

Вот, кто точно пока не поймал звезду.

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