🤯 Сборная звезд Саудовской лиги VS лучшие игроки Лиги 1. Роналду был прав, назвав чемпионат Франции слабым?

На премии Globe Soccer Awards Криштиану Роналду был признали лучшим игроком Ближнего Востока . Во время церемонии португалец заявил , что Саудовская лига сильнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет».

Лига 1 в ответ выложила фото Месси с победного ЧМ-2022 в Катаре, подписав: «Лео играет в 38-градусную жару 🐐».

Еще один аргумент Криштиану в пользу чемпионата Саудовской Аравии – в Пятой республике доминирует один клуб: «Во Франции есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем. Другие команды соперничают, но «ПСЖ» сильнее, у него лучшие игроки. Это факт».

Портал Score90 решил сравнить чемпионаты, для этого эксперты собрали символические сборные лучших игроков Лиги 1 и чемпионата Саудовской Аравии.

Сборная звезд Лиги 1

В команду французского первенства вошли сразу восемь представителей «ПСЖ». Оставшиеся три места достались Адриену Рабьо («Марсель), Вилфриду Синго («Монако»), Джонатану Дэвиду («Лилль»).

Сборная звезд чемпионата Саудовской Аравии

В этой команде доминирует «Аль-Хилаль», который представляют пять игроков. От «Аль-Насра» Роналду в рейтинге три игрока, два футболиста от «Аль-Иттихада», а Марез отвечает за «Аль-Ахли».

Болельщики обсудили составы:

💭 «Вы не поверите».

💭 «Дело в том, что, в конце концов, как сказал Криштиану, во Франции есть только «ПСЖ», меня удивляет то, что теперь все на стороне Лиги 1, когда ее называли посредственной все – от мадридистов до кулес».

💭 «Чемпионат мира в Катаре обидел фанатов Роналду так сильно, что теперь им приходится сравнивать лиги, чтобы хоть как-то возродить дебаты».

💭 «Мне кажется, что сегодня лиги примерно равны по силе. Но я не понимаю, почему фанаты Месси вспоминают о ЧМ почти трехлетней давности, когда речь идет о национальных чемпионатах. Других аргументов не будет?»

💭 «Сборная Лиги 1 кажется гораздо круче по именами, но разница в том, что во Франции играют молодые игроки, которые сейчас гораздо круче и Бензема, и Роналду, и других суперзвезд прошлого».

💭 «Криштиану так часто говорил: «Мне нет дела до слов Хави, который играет в Катаре». В итоге сам Криштиану пытается доказать, что лига Саудовской Аравии сильнее топового европейского чемпионата».

💭 «Считаю Лигу 1 посредственной, но в Саудовской Аравии играют футболисты, которые были хороши когда-то. На сегодняшний день они потеряли свою силу, они бы уже не смогли выступать в Европе, даже в Лиге 1. В Саудовскую Аравию едут доигрывать и за деньгами, все это отлично понимают».

Сборная какого чемпионата кажется сильнее вам?

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