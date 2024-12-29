🤯 Сборная звезд Саудовской лиги VS лучшие игроки Лиги 1. Роналду был прав, назвав чемпионат Франции слабым?
На премии Globe Soccer Awards Криштиану Роналду был признали лучшим игроком Ближнего Востока. Во время церемонии португалец заявил, что Саудовская лига сильнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет».
Лига 1 в ответ выложила фото Месси с победного ЧМ-2022 в Катаре, подписав: «Лео играет в 38-градусную жару 🐐».
Еще один аргумент Криштиану в пользу чемпионата Саудовской Аравии – в Пятой республике доминирует один клуб: «Во Франции есть только «ПСЖ», остальные – ни о чем. Другие команды соперничают, но «ПСЖ» сильнее, у него лучшие игроки. Это факт».
Портал Score90 решил сравнить чемпионаты, для этого эксперты собрали символические сборные лучших игроков Лиги 1 и чемпионата Саудовской Аравии.
Сборная звезд Лиги 1
В команду французского первенства вошли сразу восемь представителей «ПСЖ». Оставшиеся три места достались Адриену Рабьо («Марсель), Вилфриду Синго («Монако»), Джонатану Дэвиду («Лилль»).
Сборная звезд чемпионата Саудовской Аравии
В этой команде доминирует «Аль-Хилаль», который представляют пять игроков. От «Аль-Насра» Роналду в рейтинге три игрока, два футболиста от «Аль-Иттихада», а Марез отвечает за «Аль-Ахли».
Болельщики обсудили составы:
💭 «Вы не поверите».
💭 «Дело в том, что, в конце концов, как сказал Криштиану, во Франции есть только «ПСЖ», меня удивляет то, что теперь все на стороне Лиги 1, когда ее называли посредственной все – от мадридистов до кулес».
💭 «Чемпионат мира в Катаре обидел фанатов Роналду так сильно, что теперь им приходится сравнивать лиги, чтобы хоть как-то возродить дебаты».
💭 «Мне кажется, что сегодня лиги примерно равны по силе. Но я не понимаю, почему фанаты Месси вспоминают о ЧМ почти трехлетней давности, когда речь идет о национальных чемпионатах. Других аргументов не будет?»
💭 «Сборная Лиги 1 кажется гораздо круче по именами, но разница в том, что во Франции играют молодые игроки, которые сейчас гораздо круче и Бензема, и Роналду, и других суперзвезд прошлого».
💭 «Криштиану так часто говорил: «Мне нет дела до слов Хави, который играет в Катаре». В итоге сам Криштиану пытается доказать, что лига Саудовской Аравии сильнее топового европейского чемпионата».
💭 «Считаю Лигу 1 посредственной, но в Саудовской Аравии играют футболисты, которые были хороши когда-то. На сегодняшний день они потеряли свою силу, они бы уже не смогли выступать в Европе, даже в Лиге 1. В Саудовскую Аравию едут доигрывать и за деньгами, все это отлично понимают».
Сборная какого чемпионата кажется сильнее вам?
Каким 2024 год был для Месси и Роналду? Сравниваем статистику легенд 🐐
Исполняем мечты: как бы выглядели звезды футбола, играя вместе со своими кумирами? 😍
Топ-10 лучших ассистентов XXI века! Месси первый, Роналду только четвертый, второе место может удивить 🤯