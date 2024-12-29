🎁 Исполняем мечты: как бы выглядели звезды футбола, играя вместе со своими кумирами? 😍

Даже у звезд футбола есть кумиры. Как правило, это другие звезды футбола. Но не всегда.

Давайте посмотрим, как бы выглядели кумиры и их фанаты в одной команде.

Ибрагимович и Роналдо

Совсем чуть-чуть разминулись. А жаль...

Азар и Зидан

Бельгиец обожает не только бургеры, но и футбольный талант Зинедина. А представьте эту связку в пиковые годы обоих? Гарантированная победа в Лиге чемпионов.

Месси и Аймар

Лео восхищается соотечественником. А что, если бы не Пабло перешел в «Барсу», а Месси в «Валенсию»? Взяли бы ЛЧ?

Криштиану и Роналдиньо

Роналду ориентировался на Роналдиньо и Роналдо. Поскольку Роналду уже есть, возьмем первого. Связка выглядит экзотично, но оттого и прекрасно - какую красоту творили эти парни в нулевых...

Холанд и Ибрагимович

Форварды. Настоящие форварды. Такие разные, но такие одинаковые. Идеальное сочетание.

Суарес и Батистута

У Луиса очень харизматичный кумир. Впрочем, чему тут удивляться.

Хвича, Мбаппе и Криштиану

А ведь Перес может это сделать даже сейчас, если захочет. Даже если трофеев подобный шаг не принесет, то хотя бы в карме Флорентино появится лишнее доброе дело - мечта Килиана и Хвичи будет исполнена.

Неймар и Ямаль

Вот и подросло поколение новых фанатов. А сколько их еще будет...

Анри и Левандовски

Они даже выглядят одинаково! Вот уж точно - рыбак рыбака...

Если что: На легенду «Арсенала» ориентировался поляк. Не наоборот.

Погба, Неймар и Месси

Мечта Неймара исполнилась, а вот Полю повезло меньше. Но ведь они могут устроить совместный отпуск! Где-нибудь в России, например.

Дзюба и Федерер

А почему сразу футбол! Артем Сергеевич, например, обожает теннис. А Федерера, и вовсе, боготворит. Пусть помечтает о «Роллан Гаррос» в паре...

Эндрик и Чарльтон

А это вообще историческое фото! Докажите, что нет!

Черчесов и словарь Ожегова

Не «ну вы поняли», а «комментарий пиши».