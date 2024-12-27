Роналду признали лучшим игроком Ближнего Востока. Вот как отреагировала на награду Джорджина

Форвард «Аль Насра» Криштиану Роналду получил престижную премию − его признали лучшим игроком с Ближнего Востока по версии Globe Soccer Awards. Ее организовал агент португальца Жорже Мендеш.

Конкурентами Роналду были Рияд Марез («Аль-Ахли»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Салем Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Суфьян Раими («Аль-Айн»).

Когда в дубайском зале, где проходила церемония награждения, объявили о том, что Криштиану Роналду признали лучшим, камера сразу выхватила его и Джорджину Родригес. Девушка португальского форварда не смогла скрыть эмоции.

Когда Роналду оказался на сцене, то поблагодарил за награду, а потом выдал речь о том, что Винисиус, а не Родри, заслужил «Золотой мяч» этого сезона. Бразилец присутствовал в зале.

«Родри тоже заслуживал, но Винисиус выиграл ЛЧ и забил в финале – он и должен был побеждать. Ситуация вышла несправедливой».