Каким 2024 год был для Месси и Роналду? Сравниваем статистику легенд 🐐

Заканчивается 2024 год, а поклонники футбола продолжают сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду. 37-летний аргентинец и 39-летний португалец уже давно не играют в Европе, но за результатами легенд до сих пор пристально следят их верные фанаты.

Портал 90min сравнил статистику футболистов за календарный год, учитывались результаты в матчах за клуб и сборную.

Роналду за 2024 год провел на 15 матчей больше, чем Месси. По голам Криш тоже обходит своего вечного соперника – у португальца на 14 мячей больше.

Зато Лео впереди Криро на 11 голевых передач. В среднем Месси совершал 1,3 результативное действие за матч, у Роналду этот показатель равен 0,9.

Цифры Роналду и Месси в 2024 году

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