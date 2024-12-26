Топ-10 лучших ассистентов XXI века! Месси первый, Роналду только четвертый, второе место может удивить 🤯

Главным футбольным Сантой XXI века стал Лионель Месси – аргентинец щедро одаривал партнеров ассистами. За сборную и европейские клубы Лео провел 1044 матча, в этих играх он отдал 399 голевых передач.

Transfermarkt выделил десятку лучших ассистентов XXI века среди игроков, выступавших в топовых европейских чемпионатах.

Первое место занял Месси, а на второй строчке расположился Томас Мюллер. Раумдойтер провел 859 матчей за «Баварию» и сборную Германии, немец отправил в свою копилку 312 голевых передач: на 185 матчей меньше Месси и на 87 ассистов меньше, чем отдал Лео.

Кевин де Брюйне, занявший третью строчку, провел 620 игр, в которых отдал 269 голевых передач партнерам по клубам и сборной. Криштиану Роналду расположился на четвертом месте топа, у португальца невероятные 1134 матча в европейской карьере, в этих встречах он 262 раза помог забить товарищам по команде.

Топ-10 лучших ассистентов Европы в XXI веке

Топ-5 лиг + все турниры + сборные

Чьи результаты вас удивили?

🤯 Ламин Ямаль отдал наибольшее количество голевых в 2024 году! Вспоминаем лучших ассистентов с 2005 года по наши дни

Игроки «Баварии» записали новогоднее видео: спели Jingle Bells, Мюллер отвечал за вокал

Каким 2024 год был для Месси и Роналду? Сравниваем статистику легенд 🐐