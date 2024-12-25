🤯 О нет, Салах выложил рождественский пост! У фанатов «Ливерпуля» истерика, соперники сходят с ума от радости

Весь день поклонники «Ливерпуля» следили за соцсетями Мохамеда Салаха, фанаты судорожно обновляли профиль вингера, страшась увидеть рождественскую публикацию. В футбольных кругах ходит поверье о рождественском проклятье фараона: дела «Ливерпуля» идут хорошо до тех пор, пока Мо не опубликует свое фото под елочкой.

В 2020 году после рождественской публикации египтянина «Ливерпуль» впервые с 1955 года не смог победить на «Энфилде» в восьми матчах подряд, а сборная Египта осталась без победы на Кубке африканский наций.

В декабре 2021-го, в первом же матче после поста, Мо не реализовал пенальти, в той встрече «красные» проиграли. В том же сезоне «Ливерпуль» уступил «Сити» титул в АПЛ и не смог взять реванш у «Мадрида» в финале Лиги чемпионов.

Каждый год рождественский пост Салаха приносил мерсисайдцам проблемы. Поэтому в 2024 году болельщики с ужасом обновляли соцсети египтянина, с утра он запостил фото из качалки – фанаты решили, что в этот раз проклятье миновало их клуб.

Но коварный Салах дождался вечера и все же выложил рождественское фото.

В соцсетях начался пожар! Поклонники «Ливерпуля» в ужасе, а фанаты соперников благодарят Мо за то, что вывел мерсисайдцев из борьбы за трофеи.

Несколько самых забавных комментариев в соцсетях:

💭 «Рождественское проклятье Салаха наложено на «Ливерпуль», «Бавария» готова взять ЛЧ дома».

💭 «Фанаты, которые ждали этот рождественский пост весь день».

💭 «В мире можно быть уверенным лишь в трех вещах: 1. Солнце восходит на востоке и заходит на западе. 2. «Арсенал» не возьмет ЛЧ. 3. Безумный рождественский пост Салаха».

💭 «Спасибо, Салах».

💭 «Нет! Неужели ты не понимаешь, что это значит?»

💭 «Срочно! Винисиус официально выиграл «Золотой мяч» 2025 года».

💭 «Очередное рождественское проклятье Салаха».

💭 «Мо Салах, что ты натворил».

💭 «Теперь его ждет четыре очка по «гол+пас» в десяти следующих встречах».

💭 «Арне Слот, добро пожаловать в тюрьму, созданную рождественским постом Мо Салаха».

💭 «Следующий матч «Ливерпуля».

За час после публикации пост Мо просмотрели 15 млн человек. Публикация набрала почти 200 тысяч лайков и больше 25 тысячи комментариев.

26 декабря «Ливерпуль» примет на «Энфилде» «Лестер», 29 декабря «красные» встретятся с «Вест Хэмом» – для подопечных Слота это будет последний матч в 2024 году.

Как думаете, проклятье Мо сработает и в этом сезоне?

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